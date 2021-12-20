HBO випустила повноцінний трейлер спецепізоду "Гаррі Поттера" до 20-річчя першого фільму
Компанія HBO Max оприлюднила трейлер спецепізоду "Гаррі Поттера" під назвою "Повернення в Гоґвортс"
Він з'явився на Youtube стрімінгового сервісу.
У спецвипуску мають з'явитися головні герої "Поттеріани" Деніел Редкліфф (Гаррі Поттер), Руперт Грінт (Рон Візлі), Емма Вотсон (Герміона).
В епізоді також зіграють Гелена Бонем Картер, Том Фелтон, Гері Олдман, Роббі Колтрейн та багато інших акторів.
У трейлері показали Гаррі, Герміону та Рона.
Прем'єра випуску запланована на 1 січня 2022 року.
- Нагадаємо, 17 листопада повідомлялося, що HBO Max 1 січня 2022 року покаже спеціальний епізод фільму "Гаррі Поттер".
- 6 грудня компанія HBO Max оприлюднила тизер спецепізоду "Гаррі Поттера", присвяченого 20-річчю виходу фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.14
Купівля 27.14Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 30.5Продаж 30.94
- Актуальне
- Важливе