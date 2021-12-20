HBO випустила повноцінний трейлер спецепізоду "Гаррі Поттера" до 20-річчя першого фільму

Він з'явився на Youtube стрімінгового сервісу.



У спецвипуску мають з'явитися головні герої "Поттеріани" Деніел Редкліфф (Гаррі Поттер), Руперт Грінт (Рон Візлі), Емма Вотсон (Герміона).



В епізоді також зіграють Гелена Бонем Картер, Том Фелтон, Гері Олдман, Роббі Колтрейн та багато інших акторів.



У трейлері показали Гаррі, Герміону та Рона.



Прем'єра випуску запланована на 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, 17 листопада повідомлялося, що HBO Max 1 січня 2022 року покаже спеціальний епізод фільму "Гаррі Поттер".

6 грудня компанія HBO Max оприлюднила тизер спецепізоду "Гаррі Поттера", присвяченого 20-річчю виходу фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь".