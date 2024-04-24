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Збір на амуніцію для 65 ОМБр

24 квітня, 2024 середа
11:15
Волонтери.Еспресо

Медіа-бренд Еспресо закликає долучитися до збору на амуніцію для 65-ї окремої механізованої бригади, що несе службу на Запорізькому напрямку

Ми маємо запит від захисників на конкретні види амуніції, щоб забезпечити їх необхідним для продовження боротьби, і вони дуже чекають на допомогу від нас найближчим часом.

Бої ведуться в пекельних умовах, тож речі для військових мають бути сучасними, якісними, та відповідати реальним потребам. 

Віримо, що спільними зусиллями ми швидко закриємо цей збір. Разом ми можемо більше! Сила у нашій єдності.

Ціль: 100 000 грн.

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Теги:
Новини
Суспільство
волонтери
ЗСУ
Війна з Росією
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