Збір на амуніцію для 65 ОМБр

Ми маємо запит від захисників на конкретні види амуніції, щоб забезпечити їх необхідним для продовження боротьби, і вони дуже чекають на допомогу від нас найближчим часом.

Бої ведуться в пекельних умовах, тож речі для військових мають бути сучасними, якісними, та відповідати реальним потребам.

Віримо, що спільними зусиллями ми швидко закриємо цей збір. Разом ми можемо більше! Сила у нашій єдності.

Ціль: 100 000 грн.

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