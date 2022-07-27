HIMARS вирішать долю нових російських "Бук-М2". Колонка Сергія Згурця

Російські зенітники збили власний Ка-52

ЗСУ здійснили успішне розширення плацдарму у районах Андріївка, Лозове, Білогірка, які знаходяться на західному березі річки Інгулець. За 70 км на північ від Херсону.

Звільнення цих населених пунктів забезпечила штурмова авіація та вертольоти, які завдали ударів по чотирьох опорних пунктах оборони противника. Рашисти зробили черговий фінт у повітрі й збили власний гелікоптер Ка-52. Вертольоти цього типу є лише на озброєнні російської армії. Орки почали стріляти по власному гвинтокрилу і це демонструє реальний стан вміння російських зенітників.

Нові удари по Антонівському мосту

ЗСУ продовжують операцію з перерізання всіх транспортних артерій, які забезпечують угрупування армії РФ на правобережжі Дніпра. Був черговий бенефіс високоточних HIMARS - нова порція ударів по Антонівському мосту. В ніч на 27 липня був завданий удар по мосту, який розташований під Херсоном. На нічному відео, яке вже виклали у мережу, було видно вісім вибухів у західній частині мосту, яка раніше була вже пошкоджена. Два з цих вибухів спричинили повторну детонацію. Не виключаю, що удар був завданий, коли по мосту намагалися протягнути боєприпаси чи військову техніку.

На відео вдень видно прірви у тих ділянках мосту, які утворилися внаслідок кількох влучень високоточними боєприпасами. Також міст зазнав ушкоджень опорних конструкцій, що унеможливлює його ремонт у короткий час.

Рашистські пропагандисти вже встигли заявити, що Антонівський міст блокують підрозділи РФ, тому утворився довгий затор з техніки. Поблизу Херсона є не лише автомобільний Антонівський міст, але є ще залізничний. Була інформація, що і цей міст підпав під ураження наших далекобійних систем, хоча деталізації ще нема. Надзвичайно важливо, що всі мости, які з‘єднують лівий і правий береги Дніпра, перебувають під вогневим контролем наших засобів, що суттєво впливає на можливості РФ посилювати угрупування своїх військ, які розташовані на правому березі Дніпра.

Ворог не робить жодних висновків і не розуміє прозорих натяків, які демонструють йому HIMARS. Ворог намагається зводити понтонні переправи, аби зберегти логістичне забезпечення своїх військ на Херсонському, Миколаївському і Криворізькому напрямках.

Противник навів понтонну переправу поблизу річки Інгулець у районі Дар‘ївки, де ЗСУ завдавали удар по мосту, і тепер готується до наведення понтонної переправи через Дніпро у районі Антонівського мосту. Здійснюються роботи з укріплення двох берегів. Ворог зібрав кілька ланок по 50-60 метрів понтонної переправи та зосередив ці ділянки вздовж портової інфраструктури міста Херсон. Противник очікує моменту, аби зводити переправу.

HIMARS вирішать долю "Бук-М2"

Ворог перекидає техніку та озброєння на Херсонщину з Запоріжжя. Із зони Ізюма він переправляє техніку через Бєлгородську область на Південь. Підтягує і нову техніку. У захопленому рашистами Мелітополі було помічено перекидання рідкісного зразка ракетного комплексу "Бук-М2", який є найновішою модернізацією цієї радянської системи, яка призначена для виявлення та підсвічування маловисотних цілей. Противник буде залучати ці зразки озброєння для протидій нашої фронтової авіації, яка діє на малих висотах і створює проблеми рашистам. Росіяни марно сподіваються, що цим озброєнням зможуть перехоплювати ракети HIMARS. "Бук-М2" має швидку реакцію, але сподівання на знищення HIMARS є малоймовірними. Тактика використання цих систем не дає шансів російським системам збивати HIMARS. Американська РСЗВ скоро отримає нові ракети, які розраховані на знищення саме радіолокаційних систем противника. HIMARS знищили ворожі С-300, які обстрілювали Миколаїв, і така доля чекає і на нові "Бук-М2", які ворог підтягує на Херсонщину.