Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у фейсбуці.

Він нагадав, що знищений українськими військовими Антонівський міст був ключовим для постачання окупантів через Лівобережжя до Херсона.

"Сьогодні зранку, як завжди з хірургічною точністю, ЗСУ влучили в Дар‘ївський міст через Інгулець. Це - продовження операції по відрізанню херсонського угрупування росіян від постачання. Кожен міст - це слабке місце в логістиці і наші Збройні сили майстерно руйнують ворожу систему. Це ще не звільнення Херсона, але серйозні підготовчі кроки в цьому напрямку", - наголосив він.

За словами депутата, ці удари показують, що Україна відходить від звичаїв армії СРСР, котра штурмувала міста, попри втрати та руйнування, а стає західною, яка береже військових і використовує стратегію непрямих дій.

"Тобто ми "розм'якшуємо" оборону противника через знищення оперативного тилу, без якого лінія фронту противника сиплеться навіть від незначного удару. Звісно без західного озброєння це було б неможливо. HIMARS і наші хлопці та дівчата з ЗСУ - це прекрасне поєднання. Дякуємо", - пояснив Сергій Хлань.

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