"Відрізання росіян від постачання": ЗСУ вдарили по Дар'ївському мосту на Херсонщині, - депутат облради
На Херсонщині 23 липня ЗСУ вдарили по Дар'ївському мосту через Інгулець, продовживши відрізати окупантів від постачання
Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у фейсбуці.
Він нагадав, що знищений українськими військовими Антонівський міст був ключовим для постачання окупантів через Лівобережжя до Херсона.
"Сьогодні зранку, як завжди з хірургічною точністю, ЗСУ влучили в Дар‘ївський міст через Інгулець. Це - продовження операції по відрізанню херсонського угрупування росіян від постачання. Кожен міст - це слабке місце в логістиці і наші Збройні сили майстерно руйнують ворожу систему. Це ще не звільнення Херсона, але серйозні підготовчі кроки в цьому напрямку", - наголосив він.
За словами депутата, ці удари показують, що Україна відходить від звичаїв армії СРСР, котра штурмувала міста, попри втрати та руйнування, а стає західною, яка береже військових і використовує стратегію непрямих дій.
"Тобто ми "розм'якшуємо" оборону противника через знищення оперативного тилу, без якого лінія фронту противника сиплеться навіть від незначного удару. Звісно без західного озброєння це було б неможливо. HIMARS і наші хлопці та дівчата з ЗСУ - це прекрасне поєднання. Дякуємо", - пояснив Сергій Хлань.
- 19 липня ЗСУ вдарили по стратегічному для РФ Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні
- Потім експерт Defense Express Валерій Рябих припустив, що ЗСУ можуть знищити Антонівський міст, щоб відрізати російські війська на лівому березі Дніпра.
- 20 липня депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що на Антонівському мосту пролунало 4 вибухи, стояв сильний дим над ракетною частиною росіян у Новій Каховці.
- 20 липня боєць ЗСУ Віктор Трегубов заявив, що після знищення Антонівського мосту росіяни будуть вимушені відступити та покинути місто Херсон
- 21 липня полковник СБУ Роман Костенко висловив переконання, що Антонівський міст у перспективі буде зруйновано.
- 22 липня Сергій Хлань заявив, що три атаки по Антонівському мосту унеможливили перекидання окупантами техніки.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.54
Купівля 37.54Продаж 38.71
-
EUR
Купівля 37.91Продаж 39.23
- Актуальне
- Важливе