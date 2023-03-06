Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Наука Hubble сфотографував іррегулярну спіральну галактику у сузір’ї Великої Ведмедиці

Hubble сфотографував іррегулярну спіральну галактику у сузір’ї Великої Ведмедиці

6 березня, 2023 понедiлок
11:16
Наука Телескоп Hubble відновив роботу

Космічний телескоп Hubble сфотографував "неправильну" спіральну галактику NGC 5486 у сузір'ї Великої Ведмедиці

Про це інформує обсерваторія ESA/Hubble.

"Неправильна спіральна галактика NGC 5486 висить на тлі тьмяних, далеких галактик на цьому знімку з космічного телескопа NASA/ESA Hubble. Живучий диск галактики пронизаний рожевими клаптями зореутворення, які виділяються з дифузного світіння яскравого ядра галактики. Хоча ця конкретна галактика має нечіткі, звивисті спіральні рукави, вона лежить близько до набагато більшої галактики Вертушка, одного з найвідоміших прикладів спіральних галактик "великого дизайну" з видатними та чітко вираженими спіральними рукавами", - описують науковці зроблений знімок.

Повідомляється, що у 2006 році Хаббл зробив зображення галактики Вертушка, яка на той час була найбільшою та найдетальнішою фотографією спіральної галактики, коли-небудь зробленої з Hubble.

Іррегулярна спіральна галактика NGC 5486 у сузір’ї Великої Ведмедиці розташована за 110 мільйонів світлових років від Землі.

Її відкривачем є британський астроном німецького походження Фрідріх Вільгельм Гершель. Уперше він спостерігав за об'єктом 14 квітня 1789 року.

Довідково. Неправильна галактика (іррегулярна галактика) - галактика з неправильними зовнішніми обрисами або з нерівномірним розподілом яскравості.

  • Раніше телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував змінну зірку V 372 Orionis та її невеликого компаньйона, які розташована у Туманності Оріона.  
  • Космічний телескоп Hubble сфотографував завдяки камері Wide Field Camera 3 медузоподібну галактику JO201 в сузір'ї Кита.  
Світ
космос
Технології
Читайте також:
Віктор Бобиренко
Автор Віктор Бобиренко
5 березня, 2023 неділя
"В Пєкінє очєнь мрачная погода..."
Дональд Трамп
5 березня, 2023 неділя
Трамп розповів, як зупинити війну РФ проти України та не допустити Третьої світової
3 березня, 2023 п'ятниця
Бахмут виконав свої задачі, ми можемо відійти, - військовий експерт Грабський
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.42
    Купівля 38.42
    Продаж 39.31
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
6 березня
11:41
Голкіпер МЮ Девід де Хеа
Легендарний капітан знищив МЮ через поразку від "Ліверпуля" з рахунком 0:7
11:39
Жадан у США продав прапори з фронту з підписами бійців, кошти підуть на ЗСУ
11:20
Білорусь військові навчання
У ДПСУ заявили, що ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, але "дещо напружена"
11:02
призов до армії
"Можливо, строкова служба нам більше не потрібна": Резніков розповів про план реформування армії
11:02
курська область вибух
РФ звинуватила ЗСУ в обстрілі Курської області, без світла залишився населений пункт
10:59
Очільник Київської ОВА Олександр Павлюк
Зеленський ввів до складу Ставки нового заступника міністра оборони Павлюка
10:53
8 березня
Українці проголосували, аби залишити 8 березня вихідним
10:31
Роман Зозуля
Український футболіст Зозуля забив дебютний гол за нову команду в Іспанії
10:30
Ворог уночі ракетами ударив по Краматорську: зруйновано школу та пошкоджено 15 будинків
10:27
Ексклюзив
Оборона Бахмута ЗСУ перетворилася на стратегічну поразку армії РФ, - Згурець
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 березня: ціни на долар, євро, злотий
10:17
Оновлено
Кая Каллас
Партія прем'єрки Естонії Каллас перемогла на парламентських виборах
10:12
Росіяни ведуть вогонь по трьох районах Харківщини: пошкоджена транспортна інфраструктура, є загиблі
10:03
OPINION
Андрій Бондар
Ми побачили початок їхнього кінця
09:57
Олексій Резніков
Резніков про виробництво Україною власних дронів: я упоротий у цій позиції, це дасть незалежність
09:50
Костянтин Малофєєв
У ФСБ заявили, що запобігли замаху на російського мільярдера, який нібито координувала СБУ
09:48
Оновлено
На фото: система ППО
На Київщині вночі по ворожих "шахедах" працювала ППО
09:30
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ намагаються контратакувати та відновлювати втрачені позиції на Бахмутському напрямку, - боєць батальйону "Свобода" Назаренко
09:23
Ворог випустив по Херсонщині майже 360 снарядів: троє людей загинуло, серед них двоє дітей
09:18
Олексій Резніков
Міноборони про мобілізацію в Україні: план, затверджений на початку воєнного стану, не завершений
09:18
На фото втрати окупантів
Британська розвідка: РФ вимушена розгортати в Україні стару бронетехніку 1950-1960-х років
09:15
Лисичанськ
Окупанти закрили в’їзд до Лисичанська для людей без паспорта РФ
08:47
Марта Костюк
Українська тенісистка Костюк виграла перший у кар'єрі турнір WTA
08:46
Ексклюзив
ракетний удар
Ворог обстрілює Авдіївку ракетами Х-59, - керівник ВЦА Барабаш
08:43
Українська ППО ЗСУ
Сили ППО вночі збили 13 з 15 ворожих дронів
08:31
На Донеччині за минулу добу росіяни убили мирного жителя, п'ятеро поранені
08:30
Андрій Проценко
Проценко приніс Україні четверту медаль ЧЄ з легкої атлетики
08:14
Вибухи у Бєлгороді
У Бєлгородській області Росії ППО збила 3 ракети, влада заявила про постраждалого
08:09
дрон
Уночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, усі знищили сили ППО
08:07
OPINION
Володимир Горбач
Війна Росії проти України може стати для Москви громадянською
07:49
Інфографіка
знищена техніка окупантів
За добу ЗСУ ліквідували 650 російських військових, 15 дронів і 9 танків
07:40
мігранти
Велика Британія планує заборонити незаконним мігрантам залишатися у країні
07:17
російські війська
РФ намагається створити умови для наступу ще на двох напрямках та маневрує в районах Нова Каховка - Армянськ, - Генштаб
07:15
У Туреччині обвалилася 6-поверхівка, яку раніше пошкодив землетрус
06:43
Іран у співпраці з Росією планує запустити в космос два супутники
06:29
Бахмут, ЗСУ
ISW: Українські сили, ймовірно, проводять обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті
05:50
Повінь у Малайзії: є загиблі, понад 40 тис. людей евакуювали
01:02
Qatar oil
Саудівська Аравія підвищила ціни на нафту для Азії та Європи, - Bloomberg
00:10
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
ЄС не має доказів, що Китай планує передати Росії зброю, - фон дер Ляєн
2023, неділя
5 березня
23:06
Оновлено
На фото: вибух
В окупованому Мелітополі пролунали 2 вибухи, — мер
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV