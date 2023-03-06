Hubble сфотографував іррегулярну спіральну галактику у сузір’ї Великої Ведмедиці
Космічний телескоп Hubble сфотографував "неправильну" спіральну галактику NGC 5486 у сузір'ї Великої Ведмедиці
Про це інформує обсерваторія ESA/Hubble.
"Неправильна спіральна галактика NGC 5486 висить на тлі тьмяних, далеких галактик на цьому знімку з космічного телескопа NASA/ESA Hubble. Живучий диск галактики пронизаний рожевими клаптями зореутворення, які виділяються з дифузного світіння яскравого ядра галактики. Хоча ця конкретна галактика має нечіткі, звивисті спіральні рукави, вона лежить близько до набагато більшої галактики Вертушка, одного з найвідоміших прикладів спіральних галактик "великого дизайну" з видатними та чітко вираженими спіральними рукавами", - описують науковці зроблений знімок.
Повідомляється, що у 2006 році Хаббл зробив зображення галактики Вертушка, яка на той час була найбільшою та найдетальнішою фотографією спіральної галактики, коли-небудь зробленої з Hubble.
Іррегулярна спіральна галактика NGC 5486 у сузір’ї Великої Ведмедиці розташована за 110 мільйонів світлових років від Землі.
Її відкривачем є британський астроном німецького походження Фрідріх Вільгельм Гершель. Уперше він спостерігав за об'єктом 14 квітня 1789 року.
Довідково. Неправильна галактика (іррегулярна галактика) - галактика з неправильними зовнішніми обрисами або з нерівномірним розподілом яскравості.
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