Про це інформує обсерваторія ESA/Hubble.

"Неправильна спіральна галактика NGC 5486 висить на тлі тьмяних, далеких галактик на цьому знімку з космічного телескопа NASA/ESA Hubble. Живучий диск галактики пронизаний рожевими клаптями зореутворення, які виділяються з дифузного світіння яскравого ядра галактики. Хоча ця конкретна галактика має нечіткі, звивисті спіральні рукави, вона лежить близько до набагато більшої галактики Вертушка, одного з найвідоміших прикладів спіральних галактик "великого дизайну" з видатними та чітко вираженими спіральними рукавами", - описують науковці зроблений знімок.

Повідомляється, що у 2006 році Хаббл зробив зображення галактики Вертушка, яка на той час була найбільшою та найдетальнішою фотографією спіральної галактики, коли-небудь зробленої з Hubble.

Іррегулярна спіральна галактика NGC 5486 у сузір’ї Великої Ведмедиці розташована за 110 мільйонів світлових років від Землі.

Її відкривачем є британський астроном німецького походження Фрідріх Вільгельм Гершель. Уперше він спостерігав за об'єктом 14 квітня 1789 року.

Довідково. Неправильна галактика (іррегулярна галактика) - галактика з неправильними зовнішніми обрисами або з нерівномірним розподілом яскравості.