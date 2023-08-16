Не волонтер, не благодійний фонд, не військові.

Міністр, точніше цілий віцепрем'єр міністр, представник уряду, оголошує волонтерський збір.

Уряду, який би мав закладати кошти й визначати пріоритети, куди і як їх витрачати. Бо в Україні є гроші на все — на покривання грального бізнесу, який реально майже не приносить доходу в бюджет, на розпил по лобістських програмах, на стадіони, нові дороги, які кладуть в багатьох випадках по нормальних, а не критичних дорогах, на барабани чи прибирання Борисполя... і цей перелік можна продовжувати. Але точно в державі з якогось дива немає коштів на дрони чи БПЛА, хоча волонтери вже другий рік голосно кричать про потребу їх закупівлі й взагалі про запуск широкомасштабного виробництва на державному, а не волонтерському рівні.

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Міністр Федоров оголошує збір на дрони в той час, коли заступниця міністра Маляр каже, що всі замовлення МО виконало і потреби немає. А з передової щодня кожен волонтер отримує десятки запитів на дрони!

Люди знову і знову скидаються. Люди платять податки. І додатково видають частку свого невеличкого доходу на допомогу ЗСУ. А в цей час хтось закуповує для армії яйця по 17, яблука по 51, дизель по 80, втричі здорожчує під час перевезення вартість на зимову форму, хтось спокійнісінько проплачує нульові непідтверджені контракти ніби на зброю на 35 млрд грн...

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Ви скажете, що "ви депутатка, робіть щось". Я і мої колеги надсилаємо численні звернення, порушуємо ці питання з трибуни, на комітетах, боремося з дерибаном коштів під час голосувань, але опозиція у кількості 27 осіб не може замінити державну машину, в які панує повна моновлада. А отже, якщо ніхто ні до кого у владних кабінетах не має претензій — панує повний монодерибан коштів, який може зупинити тільки розголос і дуже активна позиція громадськості.

Так, ми не можемо в цій боротьбі кинути армію напризволяще і просто чекати, що держава одумається... Ми маємо безперервно допомагати нашим захисникам, але нарешті треба голосно заявити, що розкрадання ресурсів для ЗСУ чи їх не функціональне використання це ненормально, і це треба зупиняти...

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Про авторку: Софія Федина, народна депутатка України

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