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“Їде, щоб схилити Україну на поступки перед Росією”: Магда про візит президента Франції Макрона до України

27 серпня, 2021 п'ятниця
15:30
Суспільство Зеленський Макрон

Політолог Євген Магда вважає, що головною метою запланованого візиту президента Франції Еммануеля Макрона до України є схилити українську владу на поступки перед Росією

Таку думку він висловив в ефір програми “Коментар з Христиною Шкудор” на Еспресо.TV.

“Враховуючи те, що історія стосунків Парижу та Москви налічує близько 200 років, то президенту Володимиру Зеленському буде дуже важко ускладнити їхні стосунки. До того ж, ми маємо не фахового українського дипломата в Парижі. Оскільки Вадим Омельченко не маючи дипломатичного досвіду очолив посольство України у Франції. Тому, візит Макрона до України буде викликом для нашої влади. Я вважаю, що Макрон навряд-чи привезе до України щось екстраординарне. Він планує свій візит на той час, коли він буде чи не найдосвідченішим політиком у Європейському Союзі щодо України.” - розповів Магда.

Магда додав, що так як канцлер Німеччини Ангела Меркель складає свої повноваження, то Макрон буде себе позиціонувати не як представник ЄС, а як європейський лідер. Магда впевнений, що в зв’язку з президентськими виборами у Франції, на якісь конкретні кроки щодо України від Макрона не варто очікувати.

“На Францію чекають президентські вибори і якісь різкі кроки від Макрона не варто очікувати. Тобто, на постачання зброї Україні точно не слід розраховувати. Навпаки, він намагатиметься схилити Україну на якісь поступки перед Росією. Це дуже серйозна загроза. Бо в Макрона своя логіка збереження своєї посади, в Зеленського своя і відповідно, я вважаю, що це буде доволі непроста розмова.” - додав Магда.



Нагадаємо, 24 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у французькому МЗС підтвердили наміри президента Еммануеля Макрона відвідати Україну

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