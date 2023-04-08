Ідея Путіна в утриманні влади полягає у продовженні війни з Україною, - Портников

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Мені здається, що ідея Путіна, як він може утримувати владу, це як раз не закінчення війни й не перемога у ній, а саме її продовження. Ось це і є нова нормальність – життя у війні. РФ живе у війні із Заходом і Україною, а при цьому у самій Росії нічого не відбувається, тобто просто воює. Це дає можливості для створення тоталітарної вертикалі: незгодний - ворог народу, всіх заарештувати, змінити характер економіки й зробити її військово-промисловою, подумати про табірну економіку", - зазначив журналіст.

Віталій Портников підсумував, що продовження війни з Україною дає можливості перебудувати російську державу так, як вона подобається чекістам.