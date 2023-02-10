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Ієрархів Польської автокефальної православної церкви закликали засудити російські злочини й визнати ПЦУ канонічною – відкритий лист

10 лютого, 2023 п'ятниця
23:37
Суспільство церква перехід на новий стиль

Українських громадські організації у Польщі звернулися до Архиєпископа Сави, Митрополита Варшавського і всієї Польщі Польської автокефальної православної церкви в Польщі із закликом засудити злочинні дії РФ в Україні

Відкритий лист оприлюднили на сторінці Об’єднання українців у Польщі.

Авторів звернення обурило привітання митрополита, яке він висловив глав Російської православної церкви Кирилу Гундяєву з нагоди 14-річчя його вступу на патріарший престол у Москві. Ініціатори звернення назвали таке вітання "сумішшю добра і зла", "прославленням злочинності та фарсу християнства, яке він виконує".

"Як глава Православної церкви в Польщі священник-митрополит зробив це також від імені інших єпископів, священників і вірних, у тому числі й наших православних. Цей жест є найбільшим ударом, який завдала нам ієрархія Православної церкви в Польщі, ударом, який підриває довіру до ієрархії та підриває автентичність проповідуваного християнства. Кирило Гундяєв замість того, щоб будувати Царство Боже, ставить собі за мету збудувати кремлівську імперію на землі, в тому числі й награбованій у інших", – наголошують у листі.

"У Києві, у Софійському соборі та Печерській Лаврі, у Святогірській Лаврі, у Бучі, Ірпені, Маріуполі, Чернігові, Харкові, Ізюмі, Херсоні, Миколаєві та навіть у Львові та Луцьку ми бачимо спалахи. по всій Україні протягом року. Це не феєрверки чи спалахи величі та слави, а вибухи російських ракет, бомб і артилерійських снарядів. Їх сяйво освітлює тисячі загиблих дітей, матерів і батьків, старих і воїнів, які з надзвичайним героїзмом боронять свої домівки і землю. Кошмарні клуби диму, освітлені вогнем пожежі, малюють у небі обриси злочинців із диявольськими обличчями – Путіна та його духовного опікуна – Кирила Гундяєва", – емоційно пишуть ініціатори звернення.

У листі очільнику польської церкви нагадують, що українці, зокрема й ті, які давно чи нещодавно живуть у Польщі, сплачують жахливу ціну за життя та здоров’я своїх співвітчизників і близьких – "ціну зруйнованих осель і зруйнованих доль, ціну вигнання".

Відтак українські громадські організації закликали ієрархію Польської автокефальної православної церкви зайняти за прикладом Вселенського патріарха Варфоломія та більшості релігійних лідерів світу різних конфесій і релігій, чітку євангельську позицію щодо засудження російських злочинів в Україні.

Також автори листа закликали архієпископа Саву до визнання Православної церкви України канонічною Православною церквою в Україні, "що стане однозначним підтвердженням того, що православна церква не може бути інструментом імперської політики будь-якої держави".

Під листом підписалися Мирослав Скорка – президент Об’єднання українців у Польщі, Наталія Панченко – лідерка соціальної ініціативи "Євромайдан-Варшава", Галина Андрушков – президент фонду Uniters, Артем Зозуля – президент правління фонду "Україна" та інші українські діячі в Польщі.

  • У висновку релігієзнавчої експертизи, проведеної нещодавно, зазначено, що статус УПЦ як структурного підрозділу Російської православної церкви залишається незмінним
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