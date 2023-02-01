УПЦ МП є структурним підрозділом РПЦ, – висновок релігієзнавчої експертизи

Про це йдеться у висновку релігієзнавчої експертизи статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом

Експертна група, яка проводила релігієзнавчу експертизу, дійшла висновку. що прийняття нової редакції статуту про управління УПЦ (від 27.05.2022) та постанови Собору УПЦ не призвели до розриву церковно-канонічного зв’язку Української православної церкви із Російською православною церквою.

"Статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, що користується певними правами самостійності, але не утворює автокефальну Церкву, залишається незмінним", – зазначають експерти.

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Також експерти визначили, що УПЦ має відносно РПЦ церковно-канонічний зв’язок частини із цілим.

"Відносини УПЦ з РПЦ не є відносинами однієї самостійної (автокефальної) церкви з іншою самостійною автокефальною церквою. УПЦ також не має статусу автономної церкви, який визнавався б іншими церквами, а отже, з точки зору еклезіології та канонічного права є структурним підрозділом РПЦ, що має окремі права самостійного утворення без власної канонічної суб’єктності", – йдеться у висновку.

Окрім того, кажуть експерти, "нинішня діяльність чи бездіяльність найвищих органів церковної влади та управління УПЦ свідчить про те, що УПЦ продовжує перебувати відносно РПЦ у відносинах підпорядкування".

"Вона не діє як самостійна (автокефальна) Церква і не проголошує власної самостійності (автокефалії). Жодних документів чи дій, які свідчили б про трансформацію УПЦ в самостійну відносно РПЦ релігійну організацію, членами експертної групи не виявлено", – зазначають у висновку.

Релігієзнавчу експертизу статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом (РПЦ) проводили на виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони України "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". До складу експертної групи увійшли п’ятеро професорів, докторів наук і кандидат наук – фахівці у галузі релігії, історії церкви, свободи совісті, державно-конфесійних відносин, богослов’я.

З повним висновком експертної групи можна ознайомитися за посиланням.

В УПЦ вже відреагували на висновок релігієзнавчої експертизи.

Голова юридичного відділу УПЦ протоієрей Олександр Бахов у коментарі Інформаційно-просвітницькому відділу назвав експертизу "незаконною, проведеною з порушенням законодавства та такою, що виходить за межі предмета свого дослідження".

За його словами, "висновок експертизи викликає подив у будь-якого юриста, адже складений людьми, які були обрані для участі у цій експертизі без зрозумілих підстав і не несуть ніякої відповідальності за свою роботу".

Священник назвав те, що відбувається, "втручанням у внутрішні справи найбільшої конфесії України, грубою маніпуляцією та намаганням зухвало порушити права на свободу віросповідання 12 тисяч релігійних організацій та мільйонів віруючих громадян України". І додав, що в разі ухвалення рішення на підставі цього висновку "ми будемо захищатись усіма законними способами, як на національному, так і на міжнародному рівнях".

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