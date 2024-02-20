Ігнат розповів, чому знизилась активність авіації РФ
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував зниження активності російської авіації: на його думку, це наслідки збиття літаків РФ
Про це Ігнат заявив в етері телемарафону.
"Як показує практика, що на північному, що на південному, що на східному напрямку після падіння літаків російських, після їх знищення певний період окупанти не наважуються підлітати ближче", - сказав він.
Ігнат пояснив, що чим ближче може підлетіти російський літак з керованими авіабомбами, тим далі бомби можуть летіти вглиб оборони України. Наразі окупанти розуміють, що їх можуть "дістати", тому "вже так нахабно вони себе не ведуть".
"І літають менше. Особливо вчора активність ворожої авіації була значно й значно меншою", - додав речник Повітряних сил.
- 17 лютого Повітряні сили України знищили відразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35.
- Наступного дня, 18 лютого, Повітряні сили прозвітували про ще один збитий російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
- 19 лютого Повітряні сили знищили ще два літаки РФ. Йдеться про винищувач-бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35С. Один зі збитих літаків впав у Азовське море.
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