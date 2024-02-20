Ігнат розповів, чому знизилась активність авіації РФ

Про це Ігнат заявив в етері телемарафону.

"Як показує практика, що на північному, що на південному, що на східному напрямку після падіння літаків російських, після їх знищення певний період окупанти не наважуються підлітати ближче", - сказав він.

Ігнат пояснив, що чим ближче може підлетіти російський літак з керованими авіабомбами, тим далі бомби можуть летіти вглиб оборони України. Наразі окупанти розуміють, що їх можуть "дістати", тому "вже так нахабно вони себе не ведуть".

"І літають менше. Особливо вчора активність ворожої авіації була значно й значно меншою", - додав речник Повітряних сил.