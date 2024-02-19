Повітряні сили зранку 19 лютого знищили два винищувачі РФ

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Ранок 19 лютого 2024-го. Східний напрямок. Ще мінус два окупанти!", - написав він у телеграм.



Зокрема, йдеться про винищувач-бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35С.



Олещук подякував військовим за бойову роботу.

Знищення російських літаків підтвердив і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, зранку Повітряні сили знищили два винищувачі РФ, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ.