Повітряні сили зранку 19 лютого знищили два винищувачі РФ
Уранці понеділка, 19 лютого, Повітряні сили прозвітували про знищення двох російських винищувачів у небі над Україною
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
"Ранок 19 лютого 2024-го. Східний напрямок. Ще мінус два окупанти!", - написав він у телеграм.
Зокрема, йдеться про винищувач-бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35С.
Олещук подякував військовим за бойову роботу.
Знищення російських літаків підтвердив і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, зранку Повітряні сили знищили два винищувачі РФ, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ.
- Того ж ранку у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області було чутно серію вибухів. Повідомлялося про ймовірне падіння російського літака.
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