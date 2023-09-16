Ігри Нескорених 2023: у передостанній день Україна здобула п'ять медалей

Про це повідомляє "Суспільне".

За підсумком дня українці завоювали п'ять нагород: два "золота" та три "бронзи". Загалом за день до завершення змагань "синьо-жовті" мають уже 33 медалі: 11 золотих, 14 срібних та 8 бронзових.

Збірна України виборола чотири медалі у стрільбі з лука. Чемпіонкою серед початківиць у стрільбі з класичного лука стала парамедикиня Юлія Шевчук. Українка була другою у кваліфікації, а в плей-оф здобула чотири поспіль перемоги та заробила своє перше "золото" Ігор нескорених. У фіналі вона здолала француженку Марі Сесіль з рахунком 6:0.

За золоту нагороду боровся й ветеран ЗСУ Павло Лучків. Учасник посів друге місце у відбірковому раунді відкритих змагань у блочному луці та врешті дійшов до фіналу, де переміг німця Тома Ґрюнвальда – 141:134. Це перша медаль Павла Лучківа на турнірі.

Одразу п'ятеро українців пробилися до плей-оф серед чоловіків-початківців у стрільбі з класичного лука. На стадії 1/8 фіналу зупинилися Костянтин Кобиляну та Дмитро Полов'ян, у чвертьфіналі вибув Максим Зубов, а Вадим Мазніченко та Володимир Товкис поступилися у півфіналі та в підсумку зійшлися в протистоянні за "бронзу". Перемогу й свою першу нагороду Invictus Games здобув Мазніченко з рахунком 7:3.

Ще одну бронзову медаль завоювала парамедикиня Юлія Паєвська. Українська доброволиця була другою у кваліфікації у відкритих змаганнях зі стрільби з блочного лука. Тайра поступилася в півфіналі американці Тіффані Гадґінс (117:129) та завершила змагання з "бронзою", що стала для неї другою медаллю Ігор.

У велоспорті Україну представили двоє учасників. Єдину медаль у цьому виді спорту завоювала ветеранка ЗСУ Ярина Аліманова, яка виграла "бронзу" в дисципліні "критеріум" у класі IRB3(M) серед жінок. Українка показала час 22:46 хв. Також Аліманова стала четвертою в роздільному старті з результатом 2:48.308.