"Їх цікавить лише можливість показати щось своєму народу": військовий Гудименко вважає, що влада РФ готова продовжувати довгу війну
Юрій Гудименко, молодший сержант ЗСУ, командир саперного відділення, екслідер Демсокири вважає, що російська влада готова продовжувати довгострокову війну
Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".
"Я абсолютно точно впевнений, що в Росії немає якихось справді ліній в голові, на яких вони думають, що війну далі не можуть продовжити. Закінчиться в них артилерія - будуть саджати людей з автоматами, закінчаться автомати - будуть битися з "мосинками", закінчиться військове взуття - будуть саджати в лаптях, їх ніколи не цікавили такі деталі", - зазначив він.
Військовий додав, що все, що цікавить російську владу - це можливість показати щось своєму народові й видати це за неймовірну перемогу, отримати за неї медаль й чергове підвищення у званні.
"Й так само ми не одноразово бачили, коли росіяни не можуть реалістично оцінити ситуацію через те, що їхня брехня у внутрішніх паперах на стільки не відповідає реальності, що створюється реальність дубль два", - додав Гудименко.
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