"Їх цікавить лише можливість показати щось своєму народу": військовий Гудименко вважає, що влада РФ готова продовжувати довгу війну

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Я абсолютно точно впевнений, що в Росії немає якихось справді ліній в голові, на яких вони думають, що війну далі не можуть продовжити. Закінчиться в них артилерія - будуть саджати людей з автоматами, закінчаться автомати - будуть битися з "мосинками", закінчиться військове взуття - будуть саджати в лаптях, їх ніколи не цікавили такі деталі", - зазначив він.

Військовий додав, що все, що цікавить російську владу - це можливість показати щось своєму народові й видати це за неймовірну перемогу, отримати за неї медаль й чергове підвищення у званні.

"Й так само ми не одноразово бачили, коли росіяни не можуть реалістично оцінити ситуацію через те, що їхня брехня у внутрішніх паперах на стільки не відповідає реальності, що створюється реальність дубль два", - додав Гудименко.