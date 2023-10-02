Ілон Маск опублікував мем із Зеленським щодо військової допомоги
Американський мільярдер Ілон Маск опублікував мем з президентом України Володимиром Зеленським щодо військової допомоги США
Маск зробив публікацію у twitter.
Ілон Маск присвятив мем "страждаючому" Володимира Зеленського, який просить допомоги.
На ньому зображено персонажа з обличчям президента України.
"Коли минуло п'ять хвилин, а ти не попросив допомоги в мільярд доларів", - йдеться у підписі.
1 жовтня президент США Джо Байден підписав схвалений конгресом закон, який дозволить продовжити фінансування роботи уряду терміном на 45 днів – до 17 листопада. В законі не передбачено виділення коштів на потреби України.
- 1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада, схвалений напередодні Сенатом та Палатою представників конгресу Штатів. Перед підписанням Байден виступив із заявою про те, що в угоді немає нового фінансування для продовження підтримки України.
- Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що ухвалення у США проєкту тимчасового бюджету не загрожує поставкам зброї і обладнання, які ухвалені раніше.
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