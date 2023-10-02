Ілон Маск опублікував мем із Зеленським щодо військової допомоги

Маск зробив публікацію у twitter.

Ілон Маск присвятив мем "страждаючому" Володимира Зеленського, який просить допомоги.

На ньому зображено персонажа з обличчям президента України.

"Коли минуло п'ять хвилин, а ти не попросив допомоги в мільярд доларів", - йдеться у підписі.

1 жовтня президент США Джо Байден підписав схвалений конгресом закон, який дозволить продовжити фінансування роботи уряду терміном на 45 днів – до 17 листопада. В законі не передбачено виділення коштів на потреби України.