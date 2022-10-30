"Їм дуже страшно". Між Сватовим і Кремінною росіяни підірвали міст через річку, - Гайдай
Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів, що окупанти підірвали міст через річку Красна біля села Красноріченського
Про це він повідомляє у своєму телеграмі.
Зазначимо, що селище Красноріченське знаходиться між Сватовим і Кремінною. Наразі саме там відбувається контрнаступ ЗСУ, і в такий спосіб окупанти намагаються його сповільнити.
"Їм дуже страшно, бо ми дуже близько", - додав Сергій Гайдай.
- Генштаб повідомив, що у російських окупантів, які воюють на Луганщині, значні проблеми з грошовим забезпеченням
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