Про це він повідомляє у своєму телеграмі.

Зазначимо, що селище Красноріченське знаходиться між Сватовим і Кремінною. Наразі саме там відбувається контрнаступ ЗСУ, і в такий спосіб окупанти намагаються його сповільнити.

"Їм дуже страшно, бо ми дуже близько", - додав Сергій Гайдай.

Генштаб повідомив, що у російських окупантів, які воюють на Луганщині, значні проблеми з грошовим забезпеченням

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