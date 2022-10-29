На Луганщині в окупантів значні проблеми з грішми, - Генштаб

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"За наявною інформацією, у незаконних збройних формуваннях тимчасово окупованої території Луганської області значні проблеми з грошовим забезпеченням. Бойовики не отримують призначених виплат", - йдеться у зведенні.

Українські військові 29 жовтня завдали ударів по районах зосередження російської техніки та по позиціях російських ППО.

З початку доби, 29 жовтня, російський агресор продовжує масово тероризувати українців, по території нашої країни РФ завдала 5 ракетних та 7 авіаударів.

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