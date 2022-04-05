Імовірно, сотні тисяч українських біженців залишаться в Чехії, - міністр МВС Віт Ракушан

Про це повідомляє Prague Morning.



Під час розмови з Комітетом безпеки Ракушан зазначив, що станом на 5 квітня кількість прибулих біженців зменшується, однак, за його словами, це не привід для оптимізму.



МВС Чехії має намір розробити стратегію управління міграційною хвилею, яка працюватиме за кількома сценаріями, від 250 тис. біженців у Чехії до 1 мільйона. Він додав, що він очікує від 500 000 до 550 000 біженців.



Спільне дослідження PAQ та неприбуткової дослідницької організації České priority передбачає, що інші хвилі міграції можливі навіть після закінчення війни.



"Необхідно враховувати як початкову хвилю біженців, так і довгострокові хвилі, які очікуються через спустошення країни. Здається можливим, що в найближчі роки буде кілька хвиль міграції. Зможуть виїжджати люди з південних і східних регіонів України, оскільки це складно зробити під час війни",- йдеться у дослідженні.



Також дослідження RAND про понад 50 різних конфліктів показало, що в середньому понад 30% біженців не повернулися до своєї країни впродовж десяти років.



"Ми можемо очікувати, що велика кількість біженців у Чехії залишиться на більш тривалий період. Належна інтеграція в житло, залучення дітей до освіти та використання кваліфікації в трудовому житті є передумовою для повноцінної участі біженців у чеському суспільстві. Це також може бути соціально та економічно вигідним у довгостроковій перспективі.", – додають у дослідженні.



Як повідомляє видання, Чехія виділила 300 мільйонів крон на субсидії муніципалітетам та неприбутковому сектору в межах програм для біженців з України, таких як навчання чеської мови та інтеграція біженців у життя громади.

Нагадаємо, станом на 2 квітня Чехія видала вимушено переселеним людям з України 257 111 спеціальних віз, які дозволяють отримати притулок. Найбільше громадян тимчасово оселилося в Празі.

Також у Празі запрацювала радіостанція, яка допомагає адаптуватись українським біженцям.