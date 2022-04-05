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Імовірно, сотні тисяч українських біженців залишаться в Чехії, - міністр МВС Віт Ракушан

5 квітня, 2022 вiвторок
15:52
біженці з України біженці Чехія

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан вважає, що третина нинішніх біженців може залишитися в країні після завершення російсько-української війни

Про це повідомляє Prague Morning. 

Під час розмови з Комітетом безпеки Ракушан зазначив, що станом на 5 квітня кількість прибулих біженців зменшується, однак, за його словами, це не привід для оптимізму.

МВС Чехії має намір розробити стратегію управління міграційною хвилею, яка працюватиме за кількома сценаріями, від 250 тис. біженців у Чехії до 1 мільйона. Він додав, що він очікує від 500 000 до 550 000 біженців.

Спільне дослідження PAQ та неприбуткової дослідницької організації České priority передбачає, що інші хвилі міграції можливі навіть після закінчення війни.

"Необхідно враховувати як початкову хвилю біженців, так і довгострокові хвилі, які очікуються через спустошення країни. Здається можливим, що в найближчі роки буде кілька хвиль міграції. Зможуть виїжджати люди з південних і східних регіонів України, оскільки це складно зробити під час війни",- йдеться у дослідженні.

Також дослідження RAND про понад 50 різних конфліктів показало, що в середньому понад 30% біженців не повернулися до своєї країни впродовж десяти років.

"Ми можемо очікувати, що велика кількість біженців у Чехії залишиться на більш тривалий період. Належна інтеграція в житло, залучення дітей до освіти та використання кваліфікації в трудовому житті є передумовою для повноцінної участі біженців у чеському суспільстві. Це також може бути соціально та економічно вигідним у довгостроковій перспективі.", – додають у дослідженні.

Як повідомляє видання, Чехія виділила 300 мільйонів крон на субсидії муніципалітетам та неприбутковому сектору в межах програм для біженців з України, таких як навчання чеської мови та інтеграція біженців у життя громади.

  • Нагадаємо, станом на 2 квітня Чехія видала вимушено переселеним людям з України 257 111 спеціальних віз, які дозволяють отримати притулок. Найбільше громадян тимчасово оселилося в Празі.
  • Також у Празі запрацювала радіостанція, яка допомагає адаптуватись українським біженцям.

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                                    5 квітня
                                

                            

                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
17:13


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Російські хакери

                                                                                    

                                                                        

                                        У Німеччині спецслужби ліквідували найбільшу у світі платформу російського даркнету
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
17:09


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Єнс Столтенберг

                                                                                    

                                                                        

                                        РФ не відступає від своїх амбіцій, країни НАТО продовжать надання зброї Україні, - Столтенберг
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
17:03


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Латвія

                                                                                    

                                                                        

                                        Латвія готується прийняти від 30 до 40 тисяч українських біженців
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                                                    

                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:55


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            збірна України

                                                                                    

                                                                        

                                        ЧС-2022: Збірна України дізналася дату стикового матчу проти Шотландії
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:50


                                    
                                                                            
Ексклюзив

                                                                    

                                

                                                                            

                                            Петро Кузик

                                                                                    

                                                                        

                                        Це армія збоченців. Ми воюємо з дегенератами, кримінальними недолюдками - комбат ТрО
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:47


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            санкції проти рф

                                                                                    

                                                                        

                                        Латвія та Естонія висилають російських дипломатів і закривають консульства РФ
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:42


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Єнс Столтенберг

                                                                                    

                                                                        

                                        Союзники підтримують проведення розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, - генсек НАТО
                                    

                                

                            


                        

                                                    

                                
                                                            

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:35


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Канцлер Австрії обговорив з Зеленським можливість відвідати Київ
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:32


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            протикорабельні ракети

                                                                                    

                                                                        

                                        На Полтавщині українські військові збили дві ворожі ракети, - голова ОВА
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:28


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Порошенко

                                                                                    

                                                                        

                                        Виключення Росії з ООН і позбавлення її права вето в Радбезі – єдиний шлях для гарантування світової безпеки, – Порошенко
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:25


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Збірна України, форма

                                                                                    

                                                                        

                                        Російські мародери продають на сайті оголошень форму збірної України, яку "взяли під Броварами як трофей"
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:24


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Урсула фон дер Ляйєн

                                                                                    

                                                                        

                                        Ембарго на російське вугілля та закриття портів для суден з РФ: очільниця Єврокомісії розповіла про новий пакет санкцій від ЄС
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:15


                                    
                                                                            
Ексклюзив

                                                                    

                                

                                                                            

                                            ЗСУ

                                                                                    

                                                                        

                                        Перемога буде тоді, коли ми відвоюємо всі свої території, а Росія розпадеться на 20, або більше держав, — комбат батальйону ТрО Києва
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:10


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Хосе Мануель Альбарес

                                                                                    

                                                                        

                                        "Ми вирішили видворити російських дипломатів", - міністр закордонних справ Іспанії
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:50


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Кулеба

                                                                                    

                                                                        

                                        Кулеба закликав ввести проти РФ "матір усіх санкцій", аби не допустити "нових Буч"
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:37


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Олександр Сушко

                                                                                    

                                                                        

                                        "Підриває єдність українців перед обличчям ворожої навали": директор фонду "Відродження" Сушко про відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:36


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Кім опублікував відео, як рашисти вдарили снарядом по дитячій лікарні у Миколаєві
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:17


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Epic Games

                                                                                    

                                                                        

                                        Компанія Epic Games перерахувала для України прибуток з нового сезону відеогри  Fortnite, - Федоров
                                    

                                

                            


                        

                                                                            

                                
                                                            

                                            
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:12


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            окупанти Маріуполь

                                                                                    

                                                                        

                                        Росіяни планують масштабну провокацію у Маріуполі, аби звинуватити в ній українську армію, - СБУ
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:12


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Oll.tv

                                                                                    

                                                                        

                                        Сервіс інтернет-телебачення Oll.tv відкрив вільний доступ до 50 телеканалів в Україні та за кордоном
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:03


                                    
                                                                            
Ексклюзив

                                                                    

                                

                                                                            

                                            Буча геноцид труп

                                                                                    

                                                                        

                                        Мрії про Судоплатова. Що хочуть насправді русскіє ліберали?
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:01


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Швеція та Данія висилають російських дипломатів
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:57


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Зеленський

                                                                                    

                                                                        

                                        Зеленський відкинув повернення ОРДЛО та Криму військовим шляхом, оцінивши можливі втрати лише на сході у 40-50 тис. наших солдатів
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:51


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Берлін біженці

                                                                                    

                                                                        

                                        У Берліні заарештували двох чоловіків, які насміхалися над українськими біженцями та вигукували проросійські гасла
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:49


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Володимир Єзерський

                                                                                    

                                                                        

                                        Тренер збірної України з футболу понад місяць захищав Київ зі зброєю в руках
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:13


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            окупанти захопили

                                                                                    

                                                                        

                                        На Запоріжжі окупанти захопили та замінували лікарню, прогнавши медиків і пацієнтів
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:12


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Ашан, Росія

                                                                                    

                                                                        

                                        "Ашан. Україна" заявив, що французькі власники більше не фінансуватимуть свій бізнес у РФ. "Ашан.Росія" це спростовує
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:01


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Олександр Усик

                                                                                    

                                                                        

                                        Втратив моральне право: Окупаційна влада Криму "покарала" Усика за правду про війну РФ проти України
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:52


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Простір для дітей, медична допомога та пункт психологічної підтримки. Як працює новий центр для біженців у Варшаві
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:46


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            СБУ

                                                                                    

                                                                        

                                        Передавав окупантам паролі та дані про військових і цивільних: керівнику Миколаївської окружної прокуратури оголосили підозру в державній зраді
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:45


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Кирило Шевченко

                                                                                    

                                                                        

                                        Світ надав Україні підтримки на $20 млрд, - НБУ
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:30


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            обстріл зоопарк

                                                                                    

                                                                        

                                        Окупанти остаточно зруйнували харківський "Фельдман Екопарк"
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:22


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Facebook Instagram соцмережі

                                                                                    

                                                                        

                                        У Facebook назвали причину блокування хештегів про звірства росіян у Бучі
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:19


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Юрій Бутусов

                                                                                    

                                                                        

                                        "Зневага влади до усіх українців, думка, ніби "війна все спише": журналіст Бутусов прокоментував відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:02


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Урсула фон дер Ляєн  і Жозеп Боррель

                                                                                    

                                                                        

                                        Цього тижня до Києва завітають президентка ЄС та глава європейської дипломатії, - речник Єврокомісії
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:01


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Луїджі Ді Майо

                                                                                    

                                                                        

                                        Італія оголосила, що висилає 30 російських дипломатів
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
12:56


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            телевізор немає сигналу

                                                                                    

                                                                        

                                        Еспресо, Прямий та 5 канал мали включити в спільний ефір, відключення виглядає як не дуже розумна цензура, - головред LB.ua
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
12:50


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            мережа Т2

                                                                                    

                                                                        

                                        Провайдер "Зеонбуд" не знає причин вимкнення Еспресо, Прямого та 5 каналу з ефіру, - Детектор медіа
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
12:50


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        "Ми мріємо повернутися додому і не чути повітряних тривог". Історія української біженки у Бельгії
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
12:41


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Будапешт інсталяція

                                                                                    

                                                                        

                                        У Будапешті створили інсталяцію у вигляді дитячої братської могили, аби вшанувати вбитих окупантами українських дітей
                                    

                                

                            


                        

                                                                                    

            


            

                            
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                Про нас
            

        

                

            
        

            

    


        
        
                

            

                                    
                
                                    
                
                                    
                        
                            
                        
                    
                
                                    
                        
                            
                        
                    
                
                                    
                        
                            
                        
                    
                
                                    
                        
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                        
                    
                
                                    
                        
                            
                        

                    
                            

        

    



    

        

            
        

    

    

                    
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