Імперські амбіції Росії не обмежаться життям Путіна, - письменник Станіслав Асєєв
Журналіст Станіслав Асєєв переконаний, що імперські амбіції країни-агресорки Російської Федерації не обмежаться життям Володимира Путіна
Колишній вʼязень "Ізоляції" поділився деталями у програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Нам треба розуміти, що російський імперіалізм існуватиме надалі й російські імперські амбіції не обмежуються життям самого Путіна. Поки Росія існує у своєму вигляді, імперські амбіції залишатимуться. Путін є уособлення цих амбіцій. Основний базис імперіалізму росіян: є Москва, а потім усе інше, що Москві підпорядковується", - зазначив Асєєв.
Письменник наголосив, що російський імперіалізм не є результатом правління Путіна.
"Імперські амбіції Росії - це не результат правління Путіна. Це результат самої Російської імперії, погляду росіян на світ і ті землі, які входили до імперії. І власне, Путін відмовляє в існуванні не тільки Україні. Нещодавно президент РФ чітко сказав, що територія СРСР - це історична Росія. Для Путіна не існує Казахстану, Латвії, Естонії і тд", - зауважив Станіслав Асєєв.
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