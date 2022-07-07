Колишній вʼязень "Ізоляції" поділився деталями у програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Нам треба розуміти, що російський імперіалізм існуватиме надалі й російські імперські амбіції не обмежуються життям самого Путіна. Поки Росія існує у своєму вигляді, імперські амбіції залишатимуться. Путін є уособлення цих амбіцій. Основний базис імперіалізму росіян: є Москва, а потім усе інше, що Москві підпорядковується", - зазначив Асєєв.

Письменник наголосив, що російський імперіалізм не є результатом правління Путіна.

"Імперські амбіції Росії - це не результат правління Путіна. Це результат самої Російської імперії, погляду росіян на світ і ті землі, які входили до імперії. І власне, Путін відмовляє в існуванні не тільки Україні. Нещодавно президент РФ чітко сказав, що територія СРСР - це історична Росія. Для Путіна не існує Казахстану, Латвії, Естонії і тд", - зауважив Станіслав Асєєв.

На початку червня журналісти Paris Match дослідили, що російського президента за кордоном супроводжує співробітник президентської охорони, який збирає його сечу й екскременти в убиральнях до валізи та забирає з собою до Росії.

3 липня російська служба ВВС повідомила, що у Путіна патологічний страх за своє здоров'я. Оточення перевіряють на глисти, стафілокок та грип, а його супроводжують десятки лікарів.

4 липня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав 2 варіанти падіння режиму Путіна в Росії.

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