Індія різко збільшила закупівлі російського вугілля з великими знижками, - Reuters

Про це повідомили в Reuters.

Зазначається, що, оскільки європейські імпортери уникають торгівлі з Москвою, індійські покупці скуповують величезні обсяги російського вугілля, попри високі транспортні витрати.

Згідно з неопублікованими даними уряду Індії, з якими ознайомилося агентство Reuters, закупівлі вугілля і супутніх товарів зросли більш ніж у шість разів за 20 днів до середи в порівнянні з тим же періодом роком раніше і склали 331,17 млн доларів.

Точно так само індійські нафтопереробні заводи скуповували дешеву російську нафту, якої уникають західні країни. Дані показали, що вартість торгівлі нафтою Індії з Росією за 20 днів до середи зросла більш ніж в 31 раз до 2,22 млрд доларів.

Відомо, що Індія утримується від засудження Росії, з якою у неї давні політичні зв'язки і зв'язки у сфері безпеки. Нью-Делі захищає свої закупівлі російських товарів як частину зусиль з диверсифікації постачань і стверджує, що раптова зупинка підніме світові ціни й завдасть шкоди споживачам.

Офіційні особи США заявили Індії, що заборони на імпорт енергоносіїв з Росії немає, але вони не хочуть бачити "швидкого прискорення".

13 червня Центр досліджень енергетики та чистого повітря повідомив, що Росія з початку повномасштабної війни в Україні заробила на енергоносіях майже $100 млрд. У звіті також йдеться, що деякі країни збільшили закупівлі у Росії - це Китай, Індія, Об'єднані Арабські Емірати та Франція.

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