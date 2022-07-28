Індія відновить імпорт соняшникової олії з України, оскільки відкрилися українські морські порти, - Bloomberg
Індія, найбільший імпортер харчової олії у світі, ймовірно, відновить імпорт соняшникової олії з України, починаючи з вересня
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на слова виконавчого директора компанії Sunvin Group Сандіпа Баджорія.
"Ми почали отримувати пропозиції щодо серпневих постачань, але все залежатиме від наявності суден, в Україні є достатні запаси олійних культур для перероблювання", - сказав він.
Зазначається, що перші партії олії, що складатимуть від 50 до 60 тисяч тонн, надійдуть у країну у вересні.
За словами Сандіпа Баджорія, вантажі будуть завантажені в морських портах Одеса та Чорноморськ.
Відомо, що імпорт соняшникової олії в Індію з України зупинився у квітні через повномасштабне вторгнення РФ та блок українських портів.
- 6 липня у Bloomberg повідомили, що за три місяці повномасштабної війни РФ проти України Китай та Індія купили в агресора енергоносіїв на $24 млрд. Індія за цей період придбала палива на $5,1 млрд, що більш ніж уп'ятеро перевищує торішні показники
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