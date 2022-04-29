Індійські компанії Indian Oil, Bharat Petroleum і Hindustan Petroleum планують імпортувати нафту з Росії, - Єрмак
Індійські нафтові компанії хочуть укласти піврічний контракт на імпорт нафти з Росії
Про це повідомляє голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
За його словами, "Роснєфть" планує використовувати посередників, які не потрапили під санкції, аби постачати свої енергоресурси.
"Саме для перекриття таких лазівок у санкційном плані групи Макфола-Єрмака нашим союзникам запропонований механізм вторинних санкцій, який надасть можливість підвести під обмеження також посередників, дотичних до підсанкційних компаній", - сказав Єрмак.
- Нагадаємо, у Росії цьогоріч очікують падіння видобутку нафти на 17%. Це стане найнижчим показником з 2003 року, коли видобуток російської нафти становив 421 мільйон тонн.
- Також питання про нафтове ембарго зараз обговорюється у контексті наступного пакету санкцій проти Росії. США та ЄС розглядають три варіанти введення нових енергетичних обмежень.
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