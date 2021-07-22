Індонезія встановила новий добовий антирекорд смертності від коронавірусу: понад 14 тис. випадків

Про це пише Reuters, передає "РБК-Україна".

За інформацією ВООЗ, цього тижня Індонезія стала одним з епіцентрів пандемії COVID-19.

Зокрема, у країні за останні п'ять тижнів кількість виявлених випадків COVID-19 підскочила у п'ять разів.

Крім цього, щоденна статистика смертей від коронавірусу сягла рекордного максимуму у світі - понад 14 тис. летальних випадків за добу.



Читайте також: Китай виступив проти аудиту своїх лабораторій експертами ВООЗ в рамках розслідування походження COVID-19

Внаслідок чого ВООЗ закликала Індонезію до додаткових "термінових дій" для розв'язання проблеми різкого зростання числа інфекцій в 13 з 34 провінцій.

"В цей час Індонезія стикається з дуже високим рівнем інфікування COVID-19, і це свідчить про важливість здійснення суворих заходів у сфері охорони здоров'я і соціального забезпечення, особливо обмежень на пересування по всій території країни", - йдеться в повідомленні.