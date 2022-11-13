Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що на американських, європейських, австралійських і японських посадових осіб чинять тиск індонезійські колеги, зокрема, президент Джоко Відодо, щоб вони продемонстрували гнучкість і розглянули можливість використання менш жорсткої риторики, щоб Москва погодилася на комюніке після завершення зустрічі.

За словами трьох дипломатів, знайомих з підготовкою до саміту G20, Відодо "вважатиме особистим успіхом", якщо вдасться досягти декларації G20. Один з чиновників зазначив, що індонезійський лідер неодноразово скаржився, що головує на "найскладнішому" саміті G20 за всю історію.

Він також прагне уникнути вигнання Росії та створення G19, що зробила Велика вісімка після анексії Москвою українського Криму в 2014 році.

Видання підкреслює нерішучість Саудівської Аравії, Індії, Бразилії та Китаю щодо засудження Росії. Нині вони дотримуються нейтралітету.

"Пекін вважатиме за неможливе прийняття будь-якої безпосередньої критики на адресу Росії", - підкреслює видання.

13 листопада народний депутат Ярослав Железняк розповів, що Верховна Рада України готує звернення до країн-партнерів із закликом виключити Росію з Групи двадцяти. Железняк зазначає, що відповідна постанова буде внесена до Ради вже на наступному тижні, тоді ж відбудеться голосування. Він також нагадав, що ще у 2014 році Росію виключили з Великої вісімки, внаслідок її анексії Криму.

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