"Інфомародерство і зведення політичних рахунків": журналіст Буткевич про відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу

Про це він написав у Facebook.

"Вчора три опозиційних канали - 5, "Прямий" та "Еспресо" - тупо вимкнули з ефіру. Так і не надавши їм доступу, щоби вмикнутися до так званого єдиного телемарафону. Хоча вони цього добивалися місяць. І діяли абсолютно в законодавчому полі Зроблено це, звичайно, з метою заткнути рота під шумок війни своїм політичним опонентам на замовлення Банкової. Ніяк інакше як інфомародерством назвати це не можу. Особливо за урахуванням того, яка гниль в цьому марафоні продовжує брати участь. А це - наприклад фірташевсько-льовочкінська помийка "інтер", яка зробила дуже багато для того, щоби війна прийшла до України", - написав Буткевич.

Також журналіст наголосив, що в "Україна 24" ведучими та продюсерами працюють "відверті покидьки".

"Типу голованових, влащенок, мартиросянів, полуєвих, логунових і ко. Які роками працювали за кремлівські бабки на каналах медведчука та мураєва. А тепер просто начепили патріотичні прапорці. Продовжуючи лити кал у вигляді "хароших росіян", гадалок, псевдо-експертів та облизування влади на мізки українців. Яким тепер немає чого дивитися по телеку, окрім цієї паторочі. Чи нагадати, скільки медведчуківської гнилі працює на каналі "Рада" у вигляді ведучих? Назарчик Довгий, Вадим Колодійчук, Анастасія Красницька та решта мразоти", - пише Буткевич.

На його думку, за таких умов вимкнення трьох опозиційних каналів є просто зведенням політичних рахунків, які не мають жодного стосунку до війни чи нацбезпеки.

"Це просто спроба, прикриваючись війною, знищити право українців на іншу думку. Якою б вона неприємною для влади не була. У інфогнилі з Банкової зовсім здається дах зносить. Вони вважають, що на крові героїчних ЗСУ та всього народу, який бореться з рашистами, можна тихцем зайнятися цензурою. Випилюючи тих, хто може задати незручне питання про перемовини з рашкою - якого не почуєш від абсолютної більшості балакучих голів з телемарафону. Вважаю це критичною точкою. Невже ви думали, що подоляко-арестовіче-єрмаки змінилися через війну? Та ні. Ось і чергове твердження", - наголосив журналіст.

Богдан Буткевич написав, що такі кроки аж ніяк не відвернуть "післявоєнний розбір польотів для влади Зе".

"Так, особисто Зеленський показав себе дуже добре. Повага до нього особисто є. Але це аж ніяк не знімає купи питань і серйозних претензій. До його політики та його оточення. До підготовки до війни. До купи відвертих зрадників, які оточували (оточують?) Зеленського. До речі, де татаров, демченко, слюсарев, який втік до рашки? Ну й так далі. І якщо це оточення сподівається ось такими ось виключеннями каналів убезпечитися від цього - це марна справа. Не для того зараз кращі сини та доньки українського народу б’ються як леви проти рашистів. Щоб потім гієни прикривалися ними - у своєму гнилому прагненні зберегти тепленькі місця. І виступати в ролі «рятівників нації»", - написав журналіст.

Буткевич звернувся до Володимира Зеленського, щоб він повернув вимкнуті канали в ефір і дав їм доступ до телемарафону.

Відзначимо, що 4 квітня Концерн РРТ вимкнув мовлення "Еспресо" в цифровій мережі Т2. Експрем'єр-міністр України, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк назвав "політичною і медійною помилкою" відключення мовлення українських телеканалів Еспресо, Прямий і 5 канал

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