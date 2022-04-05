"Політична і медійна помилка - це дуже толерантна оцінка з огляду на війну": Яценюк про відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу

Про це Яценюк написав у Facebook.



"Вимкнення з цифрового мовлення каналів Еспресо, Прямого і 5-го - політична і медійна помилка. Це дуже толерантна оцінка з огляду на умови війни. Виправлення цієї помилки має стати сигналом єдності країни у боротьбі за свою свободу і незалежність. У тому числі - за свободу захищати свою країну інформаційно. Мовлення Еспресо, Прямого і 5-го повинно бути відновленим", - написав Яценюк.



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Нагадаємо, Концерн РРТ вимкнув мовлення "Еспресо" в цифровій мережі Т2.