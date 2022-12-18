Інформація про відступ росіян з Херсонщини може бути пасткою, - начальник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Єрі
Начальник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрі повідомив, що інформація про відступ росіян з деяких населених пунктів Херсонщини не відповідає дійсності
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"За нашою інформацією на лівому березі Дніпра росіяни здійснюють постійну передислокацію військ з кількох населених пунктів. Проте говорити про їхній відступ ще зарано. Оскільки заяви противника про відступ можуть бути інформаційною пасткою, щоб змусити ЗСУ діяти за їхніми правилами", - пояснив Єрі.
Начальник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку наголосив, що російські війська своїми маневрами намагаються ввести в оману командування ЗСУ.
"Ми маємо справу з дуже підступним ворогом. Тому лише після конкретної оцінки ситуації та дій противника, будемо вирішувати чи дійсно росіяни відступають з ряду населених пунктів на лівому березі Дніпра. Адже є певні ознаки того, що росіяни намагаються ввести нас в оману", - додав він.
- 17 грудня у Генштабі повідомили, що росіяни переміщують свої окремі підрозділи та відводять частину військ з Каховки та Нової Каховки, що на Херсонщині
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