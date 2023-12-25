"Інформаційний спротив": Ми переходимо в іншу фазу ведення бойових дій, яка багатьом буде незрозуміла
Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", зазначив, що у першій половині 2024 року ми не будемо встановлювати якихось рекордів зі звільнення територій, не будемо демонструвати те, що у нашому суспільстві асоціюється саме з перемогою
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Ми зараз переходимо в іншу фазу ведення бойових дій, яка багатьом буде незрозуміла. Це фаза, коли ми не будемо встановлювати найближчі пів року якихось рекордів зі звільнення територій, не будемо демонструвати те, що у нашому суспільстві асоціюється саме з перемогою. А коли ми говоримо про перемогу, то у першу чергу йдеться про звільнення територій, тобто у нас все добре, йде за планом, ми контрнаступаємо, звільняємо свої території - все це є ознакою того, що ми перемагаємо. Насправді це не зовсім так", - зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".
На його думку, більшість цивільних людей, які цього не знають і не розуміють, зустрінуться з цим у першій половині 2024 року, а саме, коли ми не будемо прив'язуватися до територій. Тобто територія не є показником наших успіхів.
"Показником наших успіхів будуть ті моменти, які багато хто не розуміє. Це, наприклад, наскільки ми збільшуємо кількість знищених окупантів, наскільки ми можемо утримати ту чи іншу ділянку, витративши на це менший ресурс, а росіяни, поклавши врази більший ресурс – це війна на виснаження. Про війну на виснаження ми говорили на початку 2022 року, а у 2024 році побачимо це якнайкраще. Однак на цьому будуть маніпулювати та постійно ретранслювати різні конспірологічні теорії", - резюмував Олександр Коваленко.
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