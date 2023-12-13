"Інформаційний спротив": спроби росіян щодо наступальних дій на лівобережжі Херсонщини зазнали фіаско

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни дійсно відновили наступальні дії на декількох напрямках на лівобережжі Херсонщини. Противник використовує три тактичні групи в районі села Кринки. Ці тактичні групи діють у напрямку з Козачих Лагерів, Корсунки, а також фронтально від траси 22-06 через південний ліс. Але всі спроби ворога зазнали фіаско. Тому що ЗСУ встигли замінувати райони, де діють. Використання техніки росіянами обумовлено високим рівнем ризику. На цій ділянці у загарбників недостатньо ефективна протидія нашим дронам. Тому що на інших ділянках фронту у росіян добре працюють комплекси РЕБ", - наголосив Коваленко.

За словами військово-політичного оглядача, наразі уся увага на лівобережжі Херсонщини зосереджена саме на селі Кринки.

"Але росіяни чомусь починають передислоковувати деякі свої частини та підрозділи західніше від Олешок, тобто від Олешок до Голої Пристані. Це може бути пов'язано з якимись змінами у сірій зоні", - зауважив Коваленко.