Ініціативу щодо спостереження за українсько-російським кордоном підтримали 36 країн-учасниць ОБСЄ, - Кулеба

Про це Дмитро Кулеба повідомив у четвер, 2 грудня, під час виступу на 28-му засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, передає Укрінформ.

"Я б хотів подякувати 36 країнам-учасницям за приєднання до України у розробці проєкту рішення Ради міністрів щодо моніторингу на російсько-державному кордоні", - сказав очільник МЗС,

Кулеба наголосив, що Росія постійно перешкоджає СММ ОБСЄ, і робила це навіть напередодні засідання Ради міністрів організації: російські окупаційні війська не дозволили моніторинговій місії перетнути лінію зіткнення та потрапити на окуповану територію.

Проєкт рішення про спостереження за кордоном підтримали і в Євросоюзі. У ЄС наголосили, що рішення про моніторинг "дасть змогу досягти подальшого прогресу в процесі врегулювання конфлікту".

Нагадаємо, 2 грудня Дмитро Кулеба повідомив, що Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні €31 млн на зміцнення оборонних спроможностей.