Рада ЄС виділить Україні €31 млн на зміцнення обороноздатності
2 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні €31 млн на зміцнення оборонних спроможностей
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Зазначається, що рішення було ухвалене у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру.
"Пакет допомоги включатиме надання матеріально-технічної допомоги для розвитку та зміцнення потенціалу Збройних Сил України за чотирма напрямами: медицини, інженерних спроможностей та заходів із розмінування, мобільності та логістики, кібербезпеки", - написав міністр.
- Голова МЗС заявив, що Україна разом із партнерами розробляє пакет стримування РФ, який включатиме "політичний тиск і потужні сигнали, економічні заходи".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.19
Купівля 27.19Продаж 27.45
-
EUR
Купівля 30.71Продаж 31.12
- Актуальне
- Важливе