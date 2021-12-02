Рада ЄС виділить Україні €31 млн на зміцнення обороноздатності

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



Зазначається, що рішення було ухвалене у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру.



"Пакет допомоги включатиме надання матеріально-технічної допомоги для розвитку та зміцнення потенціалу Збройних Сил України за чотирма напрямами: медицини, інженерних спроможностей та заходів із розмінування, мобільності та логістики, кібербезпеки", - написав міністр.



Голова МЗС заявив, що Україна разом із партнерами розробляє пакет стримування РФ, який включатиме "політичний тиск і потужні сигнали, економічні заходи".