Україна з партнерами розробляє заходи щодо стримування РФ, - МЗС

Про це повідомляє Радіо Свобода.



Міністр зазначив, що розташування російських військових сил свідчить про можливу підготовку до нової операції РФ проти України.



"Ця ситуація в регіоні повинна розглядатися в комплексі: російська військова активність на українських кордонах, використання мігрантів як зброї, енергетична криза в Європі, спроби дестабілізувати Україну зсередини, російські спроби розвалити, похитнути "нормандський" формат і Тристоронню контактну групу, спроби дестабілізувати Балкани, підвищення кількості кібернападів і кампаній із дезінформації - все це є елементами різнопланової російської гібридної агресії проти Європи", - сказав Кулеба .



На думку очільника МЗС України, Європа "переживає критичний момент", тому "потрібно показати силу, щоб уникнути необхідності потім її доводити".



"Україна працює пліч-о-пліч із нашими партнерами, щоб укласти та втілити цілісний пакет стримування. Метою є досягнути простої мети: стримати Росію від військових дій", - розповів Кулеба.



За словами міністра, пакет стримування Росії включатиме "політичний тиск і потужні сигнали, економічні заходи".



Також очільник МЗС наголосив на необхідності поглиблення з боку партнерів оборонної співпраці з Україною.



"Насправді, сильна Україна - це найкращий стримуючий фактор, аби запобігти будь-яким подальшим військовим заходам. Сильна Україна означає сильний і витривалий східний фланг НАТО", - додав Кулеба.



Крім того, міністр зауважив, що Росія намагається звинуватити Україну в провокаціях, порушенні Мінських домовленостей або військовому наступі на Донбасі. На думку Кулеби, Росія таким чином намагається маскувати підготовку до потенційного нападу. Очільник МЗС наголосив, що україгська сторона виступає за дипломатичне врегулювання війни.

Нагадаємо. Дмитро Кулеба заявив, що Україна та НАТО працюють над стримуванням Росії від агресії у двох напрямках: співдружності Північноатлантичного альянсу та кожного окремого члена НАТО на двосторонньому рівні.

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