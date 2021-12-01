Кулеба назвав два методи співпраці України та НАТО для стримування російської агресії
Очільник МЗС Дмитро Кулеба на пресконференції в Ризі 1 грудня заявив, що Україна і НАТО працюють над стримуванням Росії від агресії у двох напрямках - співдружності Північноатлантичного альянсу та кожного окремого члена НАТО на двосторонньому рівні
Про це повідомляє РБК-Україна.
"Є два треки співпраці. Перший - те, що НАТО може зробити як альянс. Другий - те, що може зробити кожен член НАТО на двосторонньому рівні у відносинах з Україною. Ми дякуємо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу за принципову позицію. Він закликає більше працювати з Україною на двосторонньому рівні. Ми зараз говоримо з кожною країною, що вона може додати в механізм стримування Росії і ми працюємо з Альянсом, щоб отримувати конкретну допомогу і підтримку", - заявив міністр.
Він додав, що Російська Федерація не може перешкодити Україні зблизитися з НАТО і не має права голосу в цьому питанні.
"Росія не може перешкодити Україні зблизитися з НАТО і не має права висловлюватися у відповідних дискусіях. Будь-яка російська пропозиція обговорити з НАТО або США, або іншими країнами будь-які так звані гарантії того, що альянс не розшириться на схід, нелегітимні", - сказав Кулеба.
- Нагадаємо, 1 грудня очільник МЗС Дмитро Кулеба взяв участь в міністерському засіданні НАТО в Ризі.
- 1 грудня Президент РФ Володимир Путін на церемонії вручення довірчих грамот у Кремлі заявив, що вимагає почати переговори щодо встановлення юридичних гарантій того, що "Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід".
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