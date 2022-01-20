Instagram почав тестувати опцію платної підписки

Про це написав керівник Instagram Адам Моссері у Twitter.



За його словами, поки функція платної підписки доступна тільки 10 авторам контенту в США. Серед них - художник Дон Аллен Стівенсон, співак Alan Chikin Chow і баскетболістка Седона Прінс.



"Підписка - один з найкращих способів отримати передбачуваний дохід. Цей спосіб не залежить від ваших кар'єрних досягнень. Творці роблять те, що вони робили і при цьому заробляють на життя", - зазначив він.



Автори за окрему плату зможуть запропонувати своїм підписникам доступ до ексклюзивних Stories (фото та відео, які зникають через 24 години - Ред.), а також до стримів.



Блогери зможуть вибрати цінову категорію для підписки в залежності від числа ексклюзивних постів. Загалом їх вісім: від $0,99 до $99,99 на місяць.



Ексклюзивні відео та Stories будуть позначені фіолетовим, а не зеленим кільцем. Передплатники отримають спеціальний значок, який виділятиме їх серед інших коментаторів.



Крім цього, з авторів не стягуватимуть жодних зборів до 2023 року.



???? Subscriptions ????



Subscriptions allow creators to monetize and become closer to their followers through exclusive experiences:

- Subscriber Lives

- Subscriber Stories

- Subscriber Badges



We hope to add more creators to this test in the coming months. More to come. ✌???? pic.twitter.com/SbFhN2QWMX — Adam Mosseri (@mosseri) January 19, 2022