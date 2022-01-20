Instagram почав тестувати опцію платної підписки
Соцмережа Instagram запустила пробну платну підписку, яка дасть змогу блогерам монетизувати свій контент і отримувати гроші від підписників
Про це написав керівник Instagram Адам Моссері у Twitter.
За його словами, поки функція платної підписки доступна тільки 10 авторам контенту в США. Серед них - художник Дон Аллен Стівенсон, співак Alan Chikin Chow і баскетболістка Седона Прінс.
"Підписка - один з найкращих способів отримати передбачуваний дохід. Цей спосіб не залежить від ваших кар'єрних досягнень. Творці роблять те, що вони робили і при цьому заробляють на життя", - зазначив він.
Автори за окрему плату зможуть запропонувати своїм підписникам доступ до ексклюзивних Stories (фото та відео, які зникають через 24 години - Ред.), а також до стримів.
Блогери зможуть вибрати цінову категорію для підписки в залежності від числа ексклюзивних постів. Загалом їх вісім: від $0,99 до $99,99 на місяць.
Ексклюзивні відео та Stories будуть позначені фіолетовим, а не зеленим кільцем. Передплатники отримають спеціальний значок, який виділятиме їх серед інших коментаторів.
Крім цього, з авторів не стягуватимуть жодних зборів до 2023 року.
- Нагадаємо, у Instagram з'явилася функція створювати персоналізований аватар, який є аналогом Memoji на пристроях Apple.
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