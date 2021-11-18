"Інтер" втратив ще одного зіркового футболіста перед матчем проти "Шахтаря" в ЛЧ

Про це повідомляє Sky Sport Italia.



Алексіс Санчез повернувся із збірної Чилі до "Інтера" з пошкодженням. У футболіста перенапруга м'язів стегна. Відновлення 32-річного чилійця триватиме приблизно два тижні. Це означає, що хавбек точно пропустить матч п'ятого туру Ліги чемпіонів проти "Шахтаря".

У 4-му турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу" з рахунком 1:2.



Групу D очолив мадридський "Реал", в іспанського клубу 9 очок. В "Інтера" 2 місце і 7 пунктів. Слідом йде молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба, у них 6 балів.



"Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце.



У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти "Інтера". Матч відбудеться 24 листопада.

3 листопада у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу".

15 листопада центральний захисник міланського "Інтера" Стефан де Врей отримав травму.

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