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Інтернет-магазин одягу Bonprix вийшов з ринку РФ, – ЗМІ

1 липня, 2022 п'ятниця
14:16
Світ Bonprix

Німецький інтернет-магазин одягу, взуття, аксесуарів і товарів для дому Bonprix припинив свою роботу в Росії

Про це пишуть “РИА Новости” з посиланням на сайт магазину.

"Інтернет-магазин, на жаль, припиняє свою роботу і прийом нових замовлень товарів з 18:00 за московським часом 30 червня 2022 року", - йдеться у повідомленні на сторінці російськомовної версії сайту.

Там також зазначили, що служба підтримки клієнтів магазину продовжує працювати в звичайному режимі.

"Всі замовлення, оформлені до зазначеного часу, будуть оброблені і доставлені", - повідомили в Bonprix.

Відомо, що бренд ​Bonprix входить в Otto Group. Він був заснований в 1986 році. Нині Bonprix працює в 30 країнах Європи, Північної та Південної Америки, де продає одяг для дорослих і дітей, взуття, аксесуари й товари для дому.

  • Від Росії поступово починають відмовлятися решта світових компаній. 1 липня РФ втратила ліцензії на софт компанії, яка обслуговує суперкомп'ютери "Сбербанку" та "Яндекса". Проблема для Росії ускладнюється тим, що до цього РФ витратила понад 1 млрд руб. на VPN-сервіси для обходу санкцій, які сама ж і запровадила.

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