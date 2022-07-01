Інтернет-магазин одягу Bonprix вийшов з ринку РФ, – ЗМІ
Німецький інтернет-магазин одягу, взуття, аксесуарів і товарів для дому Bonprix припинив свою роботу в Росії
Про це пишуть “РИА Новости” з посиланням на сайт магазину.
"Інтернет-магазин, на жаль, припиняє свою роботу і прийом нових замовлень товарів з 18:00 за московським часом 30 червня 2022 року", - йдеться у повідомленні на сторінці російськомовної версії сайту.
Там також зазначили, що служба підтримки клієнтів магазину продовжує працювати в звичайному режимі.
"Всі замовлення, оформлені до зазначеного часу, будуть оброблені і доставлені", - повідомили в Bonprix.
Відомо, що бренд Bonprix входить в Otto Group. Він був заснований в 1986 році. Нині Bonprix працює в 30 країнах Європи, Північної та Південної Америки, де продає одяг для дорослих і дітей, взуття, аксесуари й товари для дому.
- Від Росії поступово починають відмовлятися решта світових компаній. 1 липня РФ втратила ліцензії на софт компанії, яка обслуговує суперкомп'ютери "Сбербанку" та "Яндекса". Проблема для Росії ускладнюється тим, що до цього РФ витратила понад 1 млрд руб. на VPN-сервіси для обходу санкцій, які сама ж і запровадила.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.49
Купівля 34.49Продаж 35.2
-
EUR
Купівля 35.8Продаж 36.89
- Актуальне
- Важливе