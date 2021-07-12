Інтервал між вакцинацією від COVID-19 та іншими хворобами можна скоротити до 14 днів, - МОЗ

Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) при Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) у Facebook.



"Національна технічна група експертів з імунізації рекомендує проводити планову вакцинацію проти інших хвороб з інтервалом у 28 днів після отримання другої дози вакцини проти COVID-19. У разі необхідності можна скоротити цей інтервал до 14 днів", - йдеться у повідомленні.



Вакцинацію від COVID-19, додали у пресслужбі, можна проводити через 14 днів після щеплення від інших інфекційних хвороб.



У пресслужбі також зауважили, що ці рекомендації не стосуються вакцинації за екстреними показаннями. Її можна робити незалежно від часу отримання щеплення від COVID-19. При цьому обидві дози антиковідної вакцини не зараховуються.



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