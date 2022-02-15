Інтрига щодо визнання Росією "Л/ДНР" триватиме до саміту лідерів Нормандського формату, - політаналітик Горбач
Політичний аналітик Володимир Горбач вважає, що шантаж президента РФ Володимира Путіна діє на чинну владу в Україні
Про це він сказав у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.
"Це гра на підвищення ставок, це спосіб як підвищити ставки, не вступаючи в бої і не наражаючись на якусь санкційну відповідь з боку колективного Заходу. Я думаю, що Путін буде шантажувати цим і Зеленського, і інших учасників "нормандської четвірки" - Шольца і Макрона. Я думаю, що ця інтрига - підпише чи не підпише Путін указ про визнання цих злоякісних утворень буде тривати до моменту зустрічі "нормандської четвірки" на рівні лідерів", - зазначив Горбач.
Він прокоментував те, що Україна має представити документи щодо ОРДЛО,
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"Зеленський дав добро, щоб обговорити в ТКГ три українські законопроєкти про "особливий" статус Донбасу, якийсь новий проєкт будуть обговорювати, що не є законним і конституційним. Другий законопроєкт про вибори в ОРДЛО з імпементацією "формули Штайнмаєра", швидше за все, в російському трактуванні. Бо інакше б вони на цьому не наполягали. І третій законопроєкт - про внесення змін до Конституції України, який би це все закріплював", - додав аналітик.
Горбач додав, нинішня українська влада йде на "неприйнятні компроміси і проявляє слабкість у цьому протистоянні з російською агресією".
"Шантаж Путіна - політичний і воєнний, він діє і впливає на українську владу, яка навіть боїться розказувати про ці плани, які обговорювались на двох зустрічах радників. Нам про це нічого не говорили. Це не вселяє певності і єдності, про яку вони нам говорять. А правду ми дізнаємось від іноземців", - підсумував він.
- 15 лютого Держдума РФ прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".
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