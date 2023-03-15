Про це пише Інституту вивчення війни.

Зазначається, командувач ВПС США в Європі і Африці генерал Джеймс Б. Хеккер заявив, що два російські літаки Су-27 збили американський безпілотник, що ледь не призвело до аварії російських літаків. Натомість міністерство оборони Росії заявило, що безпілотник розбився через "різке маневрування".

Експерти вважають, що інцидент з безпілотником не призведе до прямого конфлікту між Росією і США.

"Інцидент не призведе до ескалації прямого конфлікту між Росією та США. Російські війська десятиліттями на численних театрах використовували тактику залякування щодо американських і союзних літаків та суден, що не призводило до конфлікту", – кажуть в Інституті.

Президенти США і РФ мають повну свободу вибору щодо реагування, а подібні інциденти автоматично не ставали причиною ескалації протистояння між країнами, наголошують аналітики.

"З огляду на те, що президент Джо Байден неодноразово говорив про бажання уникнути прямого конфлікту американських військових з РФ, а Кремль явно й неодноразово демонстрував небажання розпочинати війну з НАТО, немає підстав вважати, що подібні інциденти можуть призвести до небезпечної ескалації", – додали в Інституті.