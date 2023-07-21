Іран не розглядає Росію як сильного гравця, - сходознавець Данилов

Про це повідомив у етері Еспресо Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

Коментуючи питання щодо ситуації щодо висловлювання голови МЗС Ірану про територіальну цілісність та непорушність кордонів України він зазначив, що "Тегеран завжди бреше".

"Всі знають, що це дуже брехлива дипломатія, яка буде спростовувати очевидні факти і не підтверджувати те, що було встановлено розслідуванням. Однак, як далі виглядає, певне, тріщина у відносинах з Росією є, ми не знаємо, до чого вона призведе й чи матиме якийсь вирішальний характер", - зазначив він.

Сходознавець додав, що між країнами з'явилася певна напруженість, а в Ірані достатньо знакові посадовці, зокрема з радикального крила, почали висловлювати сумніви доцільності продовження співпраці з Росією.

"Приводом стала підтримка Росією комюніке на саміті Арабських країн Перської затоки, де традиційно включається пункт про належність 3 островів, які зараз контролює Іран до ОАЕ. Але це тільки привід. Очевидно йдеться про так звану неформальну ядерну угоду між США та Іраном, яка відбулася в Омані", - додав Сергій Данилов.

Він також зазначив, що угода містить пункт, який стосується заборони постачання Росії балістичних ракет, а також про згортання військово-технічної співпраці з Росією.

"Виникає таке припущення, що в Ірані не розглядають Росію як сильного гравця. Обидві сторони, вважають, що вони використовують одна одну для торгу з іншими. Іранці вважають, що Росія використовує Іран для торгу з Арабськими країнами Перської затоки. Росія вважає, що Іран використовує Росію для торгу з США", - наголосив Данилов.

Що відомо про позицію Ірану у війні РФ проти України

Із самого початку повномасштабного вторгнення Іран допомагав Росії, зокрема постачанням ударних дронів Shahed.

У травні видання CNN зазначало, що Іран постачає Росії Каспійським морем усе більше боєприпасів, а Захід не може цьому перешкодити.

5 червня у ЗМІ потрапив контракт про закупівлю Росією в Ірану артилерійських і танкових снарядів, а також ракет різного розміру.

9 червня у Білому домі заявили, що Іран планує збудувати в РФ завод безпілотників, виробництво може початись у 2024 році.

Наприкінці червня експерт із морської тематики Андрій Клименко заявив про нарощення Росією перевезень з Ірану Каспійським морем.

18 липня стало відомо, що голова МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян заявив, що країна підтримує територіальну цілісність України й виступає за завершення війни шляхом політичного врегулювання