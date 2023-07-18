Іран заявив про підтримку територіальної цілісності України
Іран підтримує територіальну цілісність України й виступає за завершення війни шляхом політичного врегулювання
Про це заявив голова МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян.
"Щодо України, ми віримо у територіальну цілісність кожної країни, включаючи Україну, яка має бути пріоритетом усіх країн на основі міжнародного права. І, звичайно ж, ми продовжуємо наголошувати на закінченні війни шляхом політичного діалогу", - сказав дипломат.
Що відомо про позицію Ірану у війні РФ проти України
Із самого початку повномасштабного вторгнення Іран допомагав Росії, зокрема постачанням ударних дронів Shahed.
У травні видання CNN зазначало, що Іран постачає Росії Каспійським морем усе більше боєприпасів, а Захід не може цьому перешкодити.
5 червня у ЗМІ потрапив контракт про закупівлю Росією в Ірану артилерійських і танкових снарядів, а також ракет різного розміру.
9 червня у Білому домі заявили, що Іран планує збудувати в РФ завод безпілотників, виробництво може початись у 2024 році.
Наприкінці червня експерт із морської тематики Андрій Клименко заявив про нарощення Росією перевезень з Ірану Каспійським морем.
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