Іран заявив про підтримку територіальної цілісності України

Про це заявив голова МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян.

"Щодо України, ми віримо у територіальну цілісність кожної країни, включаючи Україну, яка має бути пріоритетом усіх країн на основі міжнародного права. І, звичайно ж, ми продовжуємо наголошувати на закінченні війни шляхом політичного діалогу", - сказав дипломат.

Що відомо про позицію Ірану у війні РФ проти України

Із самого початку повномасштабного вторгнення Іран допомагав Росії, зокрема постачанням ударних дронів Shahed.

У травні видання CNN зазначало, що Іран постачає Росії Каспійським морем усе більше боєприпасів, а Захід не може цьому перешкодити.

5 червня у ЗМІ потрапив контракт про закупівлю Росією в Ірану артилерійських і танкових снарядів, а також ракет різного розміру.

9 червня у Білому домі заявили, що Іран планує збудувати в РФ завод безпілотників, виробництво може початись у 2024 році.

Наприкінці червня експерт із морської тематики Андрій Клименко заявив про нарощення Росією перевезень з Ірану Каспійським морем.