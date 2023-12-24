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Головна Світ Іран отримав нові крилаті ракети з радіусом дії 1000 км

Іран отримав нові крилаті ракети з радіусом дії 1000 км

24 грудня, 2023 неділя
23:06
Світ Іран

Військово-морські сили Ірану отримали нові крилаті ракети з радіусом дії 1000 км (621 милю), а також розвідувальні гелікоптери

Про це пише Reuters.

"Крилата ракета Talaeiyeh має радіус дії понад 1000 км і є розумною ракетою, яка може змінювати цілі під час польоту", - передають державні ЗМІ посилаються на слова начальника ВМС Ірану Шахрама Ірані.

До арсеналу Військово-морського флоту були включені нові засоби, такі як розвідувальні гелікоптери, безпілотники та морські крилаті ракети.

Видання припускає, що попри те, що західні військові аналітики кажуть, що Іран іноді перебільшує свої можливості, ракети та безпілотники іранського виробництва є ключовим елементом військової техніки Тегерана.

  • 19 грудня Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США наклало санкції на 10 організацій і 4 осіб, які знаходяться в Ірані, Малайзії, Гонконгу та Індонезії, і які підтримують виробництво Іраном ударних БПЛА.
зброя
Іран
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