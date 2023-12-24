Іран отримав нові крилаті ракети з радіусом дії 1000 км

Про це пише Reuters.

"Крилата ракета Talaeiyeh має радіус дії понад 1000 км і є розумною ракетою, яка може змінювати цілі під час польоту", - передають державні ЗМІ посилаються на слова начальника ВМС Ірану Шахрама Ірані.

До арсеналу Військово-морського флоту були включені нові засоби, такі як розвідувальні гелікоптери, безпілотники та морські крилаті ракети.

Видання припускає, що попри те, що західні військові аналітики кажуть, що Іран іноді перебільшує свої можливості, ракети та безпілотники іранського виробництва є ключовим елементом військової техніки Тегерана.