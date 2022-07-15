Іран пообіцяв не купувати вкрадене Росією українське зерно, – Кулеба

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

"У нашій телефонній розмові глава МЗС Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян висловив співчуття жертвам російського удару по Вінниці. Я наголосив на позиції України: Росія ні від кого не повинна отримувати жодної військової допомоги. Він запевнив мене, що Росія не зможе продати Ірану вкрадене українське зерно", – написав він.

Іран не планує продавати безпілотники Росії, щоби скоріше "зупинити війну".