Іран ретельно приховує інформацію: Офіс генпрокурора щодо кримінальної справи про авіакатастрофу МАУ

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Якубовський зазначив, що Іран знову порушив домовленості, яких досягли під час третього раунду міждержавних переговорів у червні 2021 року. Іранська сторона не надала українським прокурорам можливість ознайомитися з матеріалами кримінальної справи, яку вже відправили до суду.

"Ретельно приховуються імена і посади обвинувачених осіб та дії, які інкримінуються кожному з них. Втім, я хочу запевнити, що ми рухаємося вперед у нашому кримінальному провадженні", - сказав Якубовський.

У пресслужбі повідомляють, що Іран постійно ігнорує українські запити про правову допомогу. Крім того, упродовж двох років подано 26 міжнародних запитів до іноземних країн у кримінальному провадженні.

Водночас у рамках кримінального провадження Україна дослідила 8 звітів, які підготували представники іноземних країн та організацій, а саме 4 іранських, 3 канадських та 1 від спеціального доповідача ООН.

В Офісі генпрокурора зазначають, що станом на грудень 2021 року в рамках розслідування в якості свідків допитали понад 50 осіб, провели понад 100 оглядів фото та відеоматеріалів та слідчий експеримент, а зараз триває комплексна комісійна криміналістична експертиза.

Якубовський також додав, що в України є союзники у цій справі, зокрема, Канада, Великобританія та Швеція.



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