Іран ретельно приховує інформацію: Офіс генпрокурора щодо кримінальної справи про авіакатастрофу МАУ
У вівторок, 21 грудня, заступник генерального прокурора Максим Якубовський зустрівся з родичами загиблих громадян України напередодні других роковин авіакатастрофи літака МАУ
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Якубовський зазначив, що Іран знову порушив домовленості, яких досягли під час третього раунду міждержавних переговорів у червні 2021 року. Іранська сторона не надала українським прокурорам можливість ознайомитися з матеріалами кримінальної справи, яку вже відправили до суду.
"Ретельно приховуються імена і посади обвинувачених осіб та дії, які інкримінуються кожному з них. Втім, я хочу запевнити, що ми рухаємося вперед у нашому кримінальному провадженні", - сказав Якубовський.
У пресслужбі повідомляють, що Іран постійно ігнорує українські запити про правову допомогу. Крім того, упродовж двох років подано 26 міжнародних запитів до іноземних країн у кримінальному провадженні.
Водночас у рамках кримінального провадження Україна дослідила 8 звітів, які підготували представники іноземних країн та організацій, а саме 4 іранських, 3 канадських та 1 від спеціального доповідача ООН.
В Офісі генпрокурора зазначають, що станом на грудень 2021 року в рамках розслідування в якості свідків допитали понад 50 осіб, провели понад 100 оглядів фото та відеоматеріалів та слідчий експеримент, а зараз триває комплексна комісійна криміналістична експертиза.
Якубовський також додав, що в України є союзники у цій справі, зокрема, Канада, Великобританія та Швеція.
- Нагадаємо, літак МАУ був збитий 8 січня 2020 року незадовго після зльоту з Тегерана двома ракетами класу "земля-повітря". У результаті загинули всі 176 осіб, які перебували на борту літака. Іран взяв на себе відповідальність за збиття українського літака.
- 18 липня Іран передав на експертизу до Франції "чорні скриньки" зі збитого під Тегераном літака "Міжнародних авіаліній України". У січні 2021 року Іран передав Україні проєкт технічного звіту про збиття літака МАУ.
- 10 лютого стало відомо, що канадський уряд та органи безпеки вивчають аудіозапис, на якому людина, котру джерела впізнають як міністра закордонних справ Ірану, обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом. Іран назвав запис фейком.
- МЗС України заявило, що Іран приховує важливу інформацію у справі про збиття літака МАУ.
- 17 березня 2021 року Іран оприлюднив фінальний звіт про збиття літака МАУ під Тегераном, Кулеба назвав документ "збіркою маніпуляцій".
- Верховний суд канадської провінції Онтаріо визнав збиття літака МАУ в Ірані умисним терористичним актом.
- 25 листопада міжнародна група, яка складається з Канади, Швеції, України та Великої Британії, закликала Іран повністю сплатити репарації за збиття рейсу PS752.
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