Іран шантажуватиме Байдена можливою передачею безпілотників РФ, - експерт-міжнародник Данилов

Про це в ефірі Еспресо сказав заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

"Путін намагається утворити коаліцію і втягнути туди Іран. Це все відбувається на тлі візиту Байдена на Близький Схід. Там дуже важливі переговори в Саудівській Аравії з приводу іранської ядерної програми, з приводу постачання зброї Саудівській Аравії, з приводу готовності саудів замістити обсяги нафти, які Росія не зможе постачати на світові ринки, щоб запобігти ціновому шоку", - сказав він.

На думку експерта, у Ірана непогана безпілотна програма.

"Вони її демонстрували і в Сирії, і в Ємені, а, найголовніше в Саудівській Аравії. Коли найбільша нафтова компанія на місяць була змушена зупинити експорт нафти у зв'язку з атакою хмари іранських дронів під керівництвом Ірану з боку Ємену", - зазначив Данилов.

Він не вважає, що Іран постачатиме дронів РФ.

"Але грати, шантажувати, лякати Байдена, тим що їхні безпілотники зможуть змінити баланс гри на полі бою будуть. Багато буде залежати від того, що Росія запропонує Ірану", - підсумвав експерт.

12 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Російська Федерація звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотників у прискореному порядку.

Невдовзі після цього, стало відомо, що Тегеран відвідає Володимир Путін, який зустрінеться з лідером Ірану Ібрагімом Раїсі та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян заявив, що Тегеран не постачатиме безпілотники Росії.