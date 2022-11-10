Іран заявив про розробку першої гіперзвукової балістичної ракети
Повітряно-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції заявили про створення першої іранської гіперзвукової балістичної ракети
Про це повідомили у Bloomberg з посиланням на державне інформаційне агентство Ісламської республіки.
Зазначається, що Іран виготовив свою першу гіперзвукову балістичну ракету. За словами командувача КВІР (Корпус вартових Ісламської революції) Амір-Алі Гаджізаде, іранські ракети нібито здатні обминати новітні системи протиповітряної оборони.
За його словами, максимальна швидкість гіперзвукової ракети становить 5 махів (близько 6 тисяч кілометрів на годину).
Заява командувача КВІР була зроблена на тлі інформації, що нещодавно з'явилася, про передачу Іраном балістичних ракет малої дальності російської армії.
- 7 листопада заступник керівника ГУР МО України Юрій Ігнат заявив, що українській владі відомо про плани Росії придбати в Ірані балістичні ракети "Fateh-110" та "Zolfaghar" і доставити їх повітряним шляхом до Криму та морським шляхом до російських портів на Каспії. Скібіцький повідомив виданню "The Economist", що у жовтні росіяни запустили 25 "іскандерів", проте Україна змогла перехопити лише три. Так само беззахисною є Україна і перед гіперзвуковими ракетами "Кинджал", які Росія встановила на деяких своїх бойових літаках.
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