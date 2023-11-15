Іран заявив, що не буде воювати з Ізраїлем на боці ХАМАСу

Про це повідомляє Reuters.

Як заявили три високопосадовці, Алі Хаменеї поскаржився лідеру "ХАМАС" на те, що ті не попередили Іран про напад на Ізраїль.

"Ви не попередили нас про свій напад на Ізраїль 7 жовтня, і ми не будемо вступати у війну від вашого імені", - сказав він.

Свідки розмови заявляють, що відповідь іранця була досить твердою та рішучою.