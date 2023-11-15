Іран заявив, що не буде воювати з Ізраїлем на боці ХАМАСу
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив лідеру ХАМАСу Ісмаїлу Ганії, що його країна не буде вступати у війну проти Ізраїлю від імені ХАМАС
Про це повідомляє Reuters.
Як заявили три високопосадовці, Алі Хаменеї поскаржився лідеру "ХАМАС" на те, що ті не попередили Іран про напад на Ізраїль.
"Ви не попередили нас про свій напад на Ізраїль 7 жовтня, і ми не будемо вступати у війну від вашого імені", - сказав він.
Свідки розмови заявляють, що відповідь іранця була досить твердою та рішучою.
- 5 листопада іранський незалежний оглядач Мазіар Міан повідомив, що через присутність двох авіаносних груп ВМС США в Середземному морі участь Ірану у війні проти Ізраїлю є малоймовірною.
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