Участь Ірану у війні проти Ізраїлю малоймовірна, - іранський оглядач Міан

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Насправді, ситуація на Близькому Сході дуже напружена. Проте те, що стосується безпосередньої участі Ірану у війні проти Ізраїлю, то такий сценарій сьогодні є малоймовірним. Можна стверджувати, що участь Ірану у цій війні майже неможлива. Однак Іран може завадити Ізраїлю у проведенні операції в Секторі Гази через свої проксі організації. Зокрема, Хезболла. Тобто через ці організації Іран може впливати на війну в Ізраїлі", - пояснив Міан.

Оглядач наголосив, що присутність двох авіаносних груп ВМС США стримує Іран від участі у війні проти Ізраїлю

"Нещодавно був виступ лідера Хезболли Хасана Насралли. Він говорив, що напад терористів ХАМАС на Ізраїль є виключно справою палестинців. Тобто, вони підтримують палестинців, але вступати в цю війну не збираються. Також вони повністю усвідомлені про присутність двох авіаносних груп ВМС США, які виконують роль стримувача Ірану та його проксі сил. Тому сьогодні говорити про відкриття другого фронту проти Ізраїлю не доводиться", - зауважив він.