Іранські дрони-камікадзе атакували Одещину та Миколаївщину. ППО знищила 6 безпілотників, 1 влучив по портовій інфраструктурі
У ніч з 13 на 14 жовтня дрони-камікадзе Shahed-136 намагались атакувати Одеську та Миколаївську області, надійно спрацювала ППО
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Протягом ночі повітряні шпигуни зафіксовано в Баштанському районі, що на Миколаївщині та в Бериславському і Херсонському районах Херсонщини. Вночі ворог атакував Одещину та Миколаївщину ударними Shahed-136. 6 безпілотників-самогубців знищено нашими воїнами-зенітниками. Один дрон влучив по портовій інфраструктурі у Миколаївському районі. Загиблих та постраждалих нема", - пишуть у "Півдні".
Російська пара гелікоптерів Ка-52 "Алігатор" також завдала авіаудар по позиціях ЗСУ у Миколаївському районі. Обійшлось без втрат.
"Протягом ночі окупанти не припиняли терор мирних громад Нікопольщини. Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади потрапили під щільний вогонь важкої артилерії 152 калібру та реактивних систем залпового вогню "Град". Пошкоджено декілька приватних будинків, газогін та електромережі. Без втрат та постраждалих", - додали в ОК.
Сили ППО збили у Нікопольському районі 4 дрони-камікадзе росіян.
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