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ЗСУ знищили російський міномет 120 калібру у Херсонському районі

14 жовтня, 2022 п'ятниця
17:24
війна з Росією Артилерія ЗСУ

У Херсонській області українські захисники знищили міномет 120 калібру росіян

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони протягом ночі виконували вогневі завдання по визначених цілях, по позиціях ворога та районах зосередження живої сили та техніки. Зокрема, влучно уражено спостережний пункт ворога на півдні Миколаївського району", - пишуть у "Півдні".

У Херсонському районі артилерія ЗСУ знищила російський міномет 120 калібру. Решта втрат окупантів ще розвідуються.

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