ЗСУ знищили російський міномет 120 калібру у Херсонському районі
У Херсонській області українські захисники знищили міномет 120 калібру росіян
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони протягом ночі виконували вогневі завдання по визначених цілях, по позиціях ворога та районах зосередження живої сили та техніки. Зокрема, влучно уражено спостережний пункт ворога на півдні Миколаївського району", - пишуть у "Півдні".
У Херсонському районі артилерія ЗСУ знищила російський міномет 120 калібру. Решта втрат окупантів ще розвідуються.
- У Херсонській області російські окупанти намагаються відновити активний рух через річку Дніпро.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 40.82
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.46
- Актуальне
- Важливе