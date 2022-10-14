ЗСУ знищили російський міномет 120 калібру у Херсонському районі

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони протягом ночі виконували вогневі завдання по визначених цілях, по позиціях ворога та районах зосередження живої сили та техніки. Зокрема, влучно уражено спостережний пункт ворога на півдні Миколаївського району", - пишуть у "Півдні".

У Херсонському районі артилерія ЗСУ знищила російський міномет 120 калібру. Решта втрат окупантів ще розвідуються.

У Херсонській області російські окупанти намагаються відновити активний рух через річку Дніпро.

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